《盤後部署》留意人幣走勢，港股短期區間橫行牛熊線料見阻力

《經濟通通訊社２９日專訊》市場擔心中美貿易戰再度加劇，以及關注經濟數據有下行風險

，資金加快走入債市，美股三大指隔晚高開低走，道指挫２３７點或０﹒９３％，至２５３４８

點；標指跌２３點或０﹒９％，至２８０２點；納指走低２９點跌０﹒４％，至７６０７點。

港股今早隨外圍低開１６３點報２７２２６點，其後最多跌過２１２點，惟跌幅逐步收窄，

公用股持續有追捧，內險股受惠財政部扣減手續費及佣金支出稅的措施而上漲，帶領恆指曾一度

由跌轉升高見２７４２９，惟其後受本地地產股沽壓拖累，最終港股全日收報２７２３５，跌

１５５點或０﹒５７％，主板成交８３２﹒９７億元減３４﹒２％。國企指數收報１０３９０，

跌０﹒２５％或跌２６點。

Ａ股造好，上證綜合指數收２９１４，升４點或升０﹒１６％，全日成交２０２８﹒５５億

元人民幣。



＊中國未被列匯率操縱國，人幣「保７」官方態度似軟化＊



避險情緒高漲，隔晚資金加快走入債券市場，美國十年期國債孳息率今日在亞洲時間曾低見

２﹒２４１３％，比上日紐約市創２０個月低位２﹒２６９％更低。３年期與１０年期美債息差

擴闊至負９﹒２個基點，倒掛程度為３月份以來最大。ＶＩＸ指數（恐慌指數）隔晚飆

１０﹒４１％報１７﹒５，惟金價未見上漲，反而微跌０﹒５％。

中美貿易戰陰霾未散，人民日報指美國高度依賴中國稀土資源，勿低估中方反制力；幸好，

美國隔晚公布未將中國列為匯率操縱國，僅敦促中國採取必要措施，避免人民幣持續疲弱。現時

中國官方就人民幣「保７」的態度似有軟化，銀保監主席郭樹清接受新華社採訪時表示，人民幣

匯率短期波動屬正常現象，惟中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值；社科院學部委員余永

定今日亦表示市場對人民幣匯率過於擔心，即使人民幣「破７」，中國亦不會出現大問題。

美林美銀最新一份研究報告指，中國穩定匯率的壓力將續漸增加，其中一個理由包括高達

４６３０億人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）將於下月６日到期。報告同時指隨市場對信貸及貿

易憂慮升溫，中國政府或需要在刺激政策及人民幣貶值間作取捨。近日人民幣走勢與恆指關係密

切，投資者宜留意離岸人民幣價格變動。



＊內地刺激措施續公布，港股短期難大跌，二萬七有支持＊



人行在包商銀行事件後，加大對公開市場投放，今日進行２７００億元人幣７天期逆回購操

作，另有２００億元人幣逆回購到期，公開市場單日淨投放２５００億元人幣，規模創１月１７

日以來新高，或可解釋今早港股競價時段出現大額資金流入的現象。

現時恆指多個技術指標持續走弱，今日廿天線（約２８３２３點）向下跌穿百天線（約

２８３３１點）再形成一個「死亡交叉」，惟考慮到臨近期指結算日及中國最近在內險及車企等

行業推出刺激措施，憧憬中央刺激經濟政策陸續出台，港股短期或先維持橫行格局的走勢，在

２７０００點至牛熊線（約２７８５７點）之間波幅上落。（ｓｃ）

