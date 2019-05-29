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29/05/2019 08:30

【脫歐之後】歐盟重申不會重商脫歐協議，硬脫歐風險不斷上升

　　《經濟通通訊社２９日專訊》歐盟執委會主席賈克表示，歐盟不會就與英國首相文翠珊達成
的脫歐協議進行重新談判。此前文翠珊宣布辭職後，市場愈來愈擔心新首相會採取強硬脫歐路線

　　賈克表示，將與文翠珊進行短暫會晤時，明確重申歐盟不會接受任何重新談判。愛爾蘭總理
瓦拉德卡稱，認為目前英國硬脫歐的風險正在上升，因英國新首相有可能試圖拒絕脫歐協議。
　　根據目前生效的法律，英國將在１０月３１日自動無協議脫離歐盟，除非國會首先批准脫歐
協議、歐盟批准延期脫歐、又或者英國放棄脫歐。（ｍｎ）

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