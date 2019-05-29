《經濟通通訊社２９日專訊》俄羅斯第一副總理西盧安諾夫（Ａｎｔｏｎ Ｓｉｌｕａｎｏ
ｖ）表示，俄羅斯將考慮延長與油組的減產協議。
他稱，在考慮減產協議對油價的刺激效果、市佔率流失至美國手上的影響，以及現行油市的
走勢能夠維持多久後，再決定對減產協議的立場。
油組與其他產油國預定將在６月２５至２６日，亦即是油組預定會議日期在維也納開會討論
延長減產。不過近期有消息人士稱，會議可能延期至７月３至４日召開。（ｍｎ）
29/05/2019 15:18
【油市博奕】俄羅斯考慮延長與油組減產協議
《經濟通通訊社２９日專訊》俄羅斯第一副總理西盧安諾夫（Ａｎｔｏｎ Ｓｉｌｕａｎｏ
ｖ）表示，俄羅斯將考慮延長與油組的減產協議。
他稱，在考慮減產協議對油價的刺激效果、市佔率流失至美國手上的影響，以及現行油市的
走勢能夠維持多久後，再決定對減產協議的立場。
油組與其他產油國預定將在６月２５至２６日，亦即是油組預定會議日期在維也納開會討論
延長減產。不過近期有消息人士稱，會議可能延期至７月３至４日召開。（ｍｎ）
|生財有道29/05/2019
科技戰因禍得福 中芯國際迎難而上
|生財有道29/05/2019
顧客忠誠足抗震 日清食品吃得安心
|剖析天下29/05/2019
美國封殺華為 日本未受影響
|生財有道29/05/2019
《開市Good Morning》林家亨：期結後恆指難守兩萬七
|FOCUS29/05/2019
【FOCUS】中美利率表現迥異 誰家泡沫先破或快揭盅
|國際動態29/05/2019
日川崎5旬漢隨機殺人 2死17傷
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰