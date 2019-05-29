【油市博奕】俄羅斯考慮延長與油組減產協議

《經濟通通訊社２９日專訊》俄羅斯第一副總理西盧安諾夫（Ａｎｔｏｎ Ｓｉｌｕａｎｏ

ｖ）表示，俄羅斯將考慮延長與油組的減產協議。

他稱，在考慮減產協議對油價的刺激效果、市佔率流失至美國手上的影響，以及現行油市的

走勢能夠維持多久後，再決定對減產協議的立場。

油組與其他產油國預定將在６月２５至２６日，亦即是油組預定會議日期在維也納開會討論

延長減產。不過近期有消息人士稱，會議可能延期至７月３至４日召開。（ｍｎ）

