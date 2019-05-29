《台股攻略－馮偉明》台股政策護盤，今日守１０３００點

《台股攻略》台股今日震盪整理，跌１０﹒５３點，收１０３０１﹒７８點，成交金額為新

台幣９３３﹒７６億元。

中美貿易衝突升溫，外資沽壓未停，台積電及大立光在外資紛紛調降目標價以及沽盤不斷的

情況下，股價向下探底，惟政策買盤出籠，指數一路翻揚。台積電開低走低，終場跌０﹒４３％

、收新台幣２２９﹒５元；大立光遭日系外資調降評級至中立，目標價大砍千元至新台幣

４１８５元，今日（２９日）股價跳空開低，終場收新台幣３６１５元；鴻海開低走高，升

１﹒４％、收新台幣７２﹒２元。金融股方面，兆豐金升０﹒９９％，收新台幣３０﹒５５元；

富邦金升０﹒３５％，收新台幣４２﹒４５元；中信金跌０﹒９５％，收新台幣２０﹒８５元；

國泰金跌０﹒１２％，收新台幣４０﹒３元。傳產股今日相對較強。營建股指數一度創近三年半

來新高，國建、冠德、長虹、華固、京城及潤弘等相對強勢，資產股國產、台肥、南港、裕隆及

厚生等輪漲。遠東新及台塑四寶、台泥及亞泥低檔也有支撐。

中美貿易戰的進展將是資金會否回流的關鍵，建議投資者短線謹慎操作，資金宜停泊防禦型

、內需型或高股利率股票，然後再觀望雙方進一步談判的發展。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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