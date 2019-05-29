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即市新聞

29/05/2019 09:02

【ＩＰＯ反應】方達（１５２１）公開超購近９１倍一手中籤率五成

　　《經濟通通訊社２９日專訊》協助製藥公司實現藥物開發目標的合同研究機構方達控股　（
０１５２１）公布招股結果，公開發售部分超額認購９０﹒７倍，一手中籤率五成，認購
１５手穩奪１手，「頂頭錘飛」２８張，中籤率２﹒５％。
　　股份最終定價為３﹒２元，為招股價範圍２﹒５５至３﹒２元之上限價，預料集資淨額為
１５﹒１５億元。
　　由於公開發售部分超購逾５０倍但不足百倍，按照回撥機制下，公開發售部分增四成至２億
股；國際配售部分錄得大幅超額認購，並向１５１名承配人發售３﹒０１億股股份，相當於全球
發售的六成股份。
　　另外，公司將以發售定價３﹒２元，向Ｇａｏｌｉｎｇ　Ｆｕｎｄ及ＹＨＧ
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｔｒｕｓｔ，及景林資
產管理公司三位基石投資者，分別發售１﹒２２億股、３６７８﹒８萬股及４９０５﹒２萬股股
份，合共２﹒０８５億股，佔全球發售完成後公司已發行股本約１０﹒４％，及全球發售項下發
售股份數目約４１﹒５％。
　　集資所得，當中約２０％擬用於增強及擴大現有產能；約４０％用於有機地擴大及拓寬公司
的能力及服務範圍；約３０％用於潛在收購以擴大產能；及約１０％用於作為營運資金及一般企
業用途。
　　公司聯席保薦人為美銀美林及高盛，股份於明日（３０日）於聯交所主板掛牌上市。
（ｕｌ）

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