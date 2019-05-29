【ＩＰＯ反應】方達（１５２１）公開超購近９１倍一手中籤率五成

《經濟通通訊社２９日專訊》協助製藥公司實現藥物開發目標的合同研究機構方達控股 （

０１５２１）公布招股結果，公開發售部分超額認購９０﹒７倍，一手中籤率五成，認購

１５手穩奪１手，「頂頭錘飛」２８張，中籤率２﹒５％。

股份最終定價為３﹒２元，為招股價範圍２﹒５５至３﹒２元之上限價，預料集資淨額為

１５﹒１５億元。

由於公開發售部分超購逾５０倍但不足百倍，按照回撥機制下，公開發售部分增四成至２億

股；國際配售部分錄得大幅超額認購，並向１５１名承配人發售３﹒０１億股股份，相當於全球

發售的六成股份。

另外，公司將以發售定價３﹒２元，向Ｇａｏｌｉｎｇ Ｆｕｎｄ及ＹＨＧ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｔｒｕｓｔ，及景林資

產管理公司三位基石投資者，分別發售１﹒２２億股、３６７８﹒８萬股及４９０５﹒２萬股股

份，合共２﹒０８５億股，佔全球發售完成後公司已發行股本約１０﹒４％，及全球發售項下發

售股份數目約４１﹒５％。

集資所得，當中約２０％擬用於增強及擴大現有產能；約４０％用於有機地擴大及拓寬公司

的能力及服務範圍；約３０％用於潛在收購以擴大產能；及約１０％用於作為營運資金及一般企

業用途。

公司聯席保薦人為美銀美林及高盛，股份於明日（３０日）於聯交所主板掛牌上市。

（ｕｌ）

