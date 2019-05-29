《古臣周記－古臣》脫歐去向未明，長建先要面對兩隱憂？

《古臣周記》又過一個星期，魚缸繼續無咩起色，暫見過２７１０５點逾四個月低位，如果

以本月高低位３００８２計，短短一個月唔夠魚缸已經回吐近一成！中美貿易戰暫時未有有進展

，但一波未平一波又起。上星期五（２４日）米字國首相梅姨（文翠珊）公布唔撈，令「硬脫歐

」機會增加，暫時為止宣布競逐保守黨黨魁同首相地位嘅就有９個人，當中呼聲最高嘅包括早年

幾出位嘅前外相約翰遜。

如果最後米字國首相由約翰遜接任，有分析師就認為對未來英鎊嘅表現最不利，兌美元可能

跌到１﹒２水平，兌港紙就去到９﹒３算！會跌咁多，事關都係因為呢位仁兄就係「硬脫歐」嘅

主攻手，佢喺梅姨落台之後，就即刻揚言：「無論有無協議，今年１０月３０日都會『脫歐』。

」幾咁有霸氣啊！不過，阿臣仲記得三月份嗰陣，當地國會否決「無協議脫歐」嘅決定，所以啊

，唔知呢位「硬脫歐」嘅主力如果真係上台之後會點拆局呢？



＊米字國調高利潤管制，工黨倡公用事業國有化＊



講米字國「脫歐」，當然唔少得要講喺當地有業務嘅魚毛，當中大象（００００５）、渣打

（０２８８８）就好似對呢件事無咩反應，反而長和系幾隻魚毛，就唔多好睇，其中以壹號仔長

和（００００１）為例，公布完業績好過一排上過８４銀之後，一個月之內就試過落返７４銀，

認真傷啊！睇睇下現時估值已經去到７﹒５倍ＰＥ，息率都有４﹒２％，算是大平賣，噚日（２

８日）配合大成交築起一支陽燭，或者短期可以有一輪反彈？

另一隻長建（０１０３８）不論走勢同前景都似乎有暗湧。說話阿臣近排因為要睇「脫歐」

資料，無意中發現咗一個對長建未來可能唔太有利嘅消息。

說話米字國嘅能源監管機構Ｏｆｇｅｍ，因為當地國會議員指市民被能源公司收取過高收費

而有所行動，計劃喺２０２１年後嘅五年內要減免當地市民６０億英鎊嘅能源費用，涉及當地四

分一嘅居民！由２０２１年即係下一個規管期開始，會削減當地能源公司回報５０％，約束當地

配氣公司同電力公司嘅收費。而且壞消息唔止一個！在野黨工黨最近亦提出一項新動議，希望將

公用事業收歸國有，而相關企業會得到米字國國債作為賠償，雖然暫時相關議案仲未通過，不過

有買長建嘅缸友可能嚟緊都留意多啲當地新聞啦。

睇返長建嘅情況，佢嘅增長一直以收購嚟保持。環顧上年長建喺收購袋鼠國（澳洲）嘅天然

氣運輸公司ＡＰＡ集團觸礁，只以２﹒２４億買祖國廣州雲浮市一間水泥廠同三個碼頭泊位設施

。上年雖然有風聲傳出長建會將佢喺米字國嘅公用事業上市，但之後就未有任何消息。現時長建

喺米字國有水務、污水處理設施、天然氣、鐵路、電網等合共７項投資項目，而最新一份業務就

睇到，暫時上年當地溢利貢獻有５２﹒７５億，表現按年持平。而歐洲其他方面就升逾一倍，主

要係由收購德國嘅ｉｓｔａ而貢獻。

年初長建減持六號仔電能（００００６）２巴仙股權，手持一定啲「茄殊」，加上小超

（李澤鉅）都話嚟緊會有大「刁」，可以憧憬好快會有收購消息傳出？不過，由上次收購

ＡＰＡ集團同華為被封殺嘅事嚟講，如果當地國家以看待神州嘅態度嚟睇香江，嚟緊長建收購會

唔會變得困難呢？大家都要多多留意。睇埋長建個公仔圖，如果以日線圖睇自從三月見６４銀之

後就行緊一條下降軌，短期走勢唔太睇好，冀望佢唔會跌穿６０呢個支持位，如果唔係就可能要

再跌到５８銀嘅位置。



＊魚缸或有一波反彈，先沽出逆向ＥＴＦ及日清＊



講返阿臣個倉。阿臣諗魚缸今個月都跌近一成，好多指標都已經顯示魚缸跌到殘晒，所以嚟

緊有機會作一波反彈，所以先將手上嘅逆向ＥＴＦ全數沽出，唔排除之後等位再入。而另一買咗

一個星期嘅日清食品（０１４７５），上星期三（２２日）見５銀嘅時間亦首先沽出，儲下彈藥

先，暫保留金界（０３９１８）同渣打（０２８８８）坐到中期業績公布。



表列截至５月２９日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 ９﹒０５元 ３６２００元

渣打 ２５０股 ６７﹒５０元 ６７﹒８０元 １６９５０元

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一周買入╱賣出股份

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股份 每股作價 數量 計及手續費後金額 盈╱虧

（不計手續費）

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賣入：

ＦＩ南方恆指 ５﹒５２元 ４０００股 ２２０６０元 ８４０元

日清 ５﹒００元 ５０００股 ２４９５５元 １８００元

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股票市值 ： ５３１５０元

剩餘現金 ： ９３１７３元

組合淨值 ：１４６３２３元

組合本月收益表現：＋ ０﹒１５％（截至上月底止組合淨值：１４６１０４元）

組合累計收益表現：＋３９﹒３６％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

