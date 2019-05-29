《談國論企－黎偉成》中美難達貿協受困特離譜貪得無厭

《談國論企》中國外交部發言人於２０１９年５月２８日的例行記者會，回答對特朗普突表

「尚未準備好」與中國達貿協之說的反應，為此屬一段時間的「各種各樣的說法」，暗批特之反

覆，更強調中國始終如一地堅持「必須基於相互相尊重和平等互利的原則」。我仍然高度相信特

廝不僅「叫價」甚繁，更是不時「提價」，始使由其掀起的貿戰和接下來舉行凡１１次經貿磋商

出現反反覆覆之情，要是特續離譜地左騙、右壓，中美達協也就遙遙無期矣！



＊中國外交部暗批顯特廝惡思劣行超越底線＊



我對中美關係感到悲觀，因（甲）特朗普於５月２７日訪日時突然出人意表地改口，妄言「

他們（中方）想要達成協議，但我們（美方）尚未準備好」，與其上星期尚作所謂之「貿戰很快

便結束」，又是一個新的急轉彎。我對此一特離譜之言所評，為中美要達協難寄厚望甚至寄望

，因（一）特廝還是要千方百計地希望不斷打壓中國，遂在中美經貿磋商和非正式的視像會議中

不斷提出一個又一個「要求」，力求在「美國優先」基調底下謀取「美國獨贏」，相信此番之變

肯定是在又提新「要求」而未為中國原則性的接受，又任性地「發難」，所以在「很快」匆匆轉

為「未準備好」達協之變語。

可笑之處，為特廝戇居居地認為「因為我不相信中國可以繼續支持數千億美元的關稅」，其

戇之處為（Ｉ）對華輸美商品加徵關稅之舉，並非對美國有利，此從國際貨幣基金組織ＩＭＦ的

新報告論及美國對輸入的中國商品加徵關稅時，罕有地強力表明「成本上升幾乎由美國企業和消

費者全面承擔」，和由於部分關稅已經轉嫁予美國消費者，故「美國消費者成為貿易戰的輸家」

，如是有可能使美國的選民有更深切和深刻的自我價值要求，對特廝之「連任」會帶來不明確、

不穩定困擾，甚至打擊。

（ＩＩ）中國對特朗普掀貿戰逾一年，已是默默作出應對和改進，即不斷減低對美的貿易往

來，使中美的雙邊貿易在中國的外貿總額佔比跌至第三位，歐盟及東盟則位列首次，但中貨輸美

於２０１９年４月份的跌幅遠低於美貨輸華，且貿盈續增，顯美方在貿戰中暫屬失敗的一方。

由是（二）中國外交部發言人陸慷答記者問時，所言有兩個重點，最惹人注目的當然是（１

）「一段時間以來，美方、包括一些高層人士在內，圍繞中美經貿磋商有過各種各樣的說法

，「有的時候說很快要達成協議，有的時候又說達成協議可能有困難」，此與特朗普自上任以來

對美國內、外問題所表之言反反覆覆，實乃相吻合之情，即：中國開始按奈不住的暗批特朗普之

千般萬樣不是，亦顯特廝已遠遠超越中方可接受底線。

更重要的當然是（２）陸慷隨即強調「反觀中方，同一時期表態始終一致：第一，中方始終

認為兩個國家之間的任何分歧，包括中美在經貿領域上的問題，應該通過友好協商和磋商解決；

第二，必須基於相互相尊重和平等互利的原則」。特廝可以嗎？



＊一國之力打壓華為乃美帝國霸權主義惡思劣行＊



需要高度指出者，為（三）特朗普表示「美國可輕易上調對中國貨品的關稅」，又是一個無

賴式之語。此已是發生之千宗萬遍，君不見特廝未貿談已先加徵，如此番之再作舉最劣者為未談

又加，又有何談之須？尤其是市場已預期美國很可能再向中國進口的３０００億美元商品加徵關

稅。

我早已指出，中美要達貿協，就是要美國完完全全撤銷對華輸美商品所加徵的關稅，否則續

加，又何以能夠「達協」？尤其是特廝居然要對中國在知識產權、技術轉移等立法作出「監察」

，簡直是主權的侵略！美帝國霸權主義惡思劣行盡露尾巴！

同樣重要的，是（乙）特廝以至美國白人對中企的封殺舖天蓋地而來，最新劣行尚然是：華

為通過美資聯邦快遞把在日本的文件寄遞回中國，「聯邦」居然「快遞」文件到美國的總部，被

揭發後，聯邦始表是個別事件，實難令人相信。為何聯邦快遞不把美國在日本的巨企的文件先「

快遞」到中國，才「遞」美？有陰謀！

華為創辦人任正非說得好：「說我們偷美國明天的技術，美國都沒有做出來，去哪偷美國的

技術？應該是他們偷我們的技術，我們目前領先美國」，此為美國速遞之亂遞的最好答案。

任正非更指：「如果（華為）落後於美國，特朗普就不需要這麼費勁地打壓華為」，一語中

的！

特廝等美國惡人之帝國霸權主義旗幟高掛，劣行昭昭，又怎能如中方堅持平等互利的基礎下

進行新一輪經貿磋商和達協？我表失望！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

