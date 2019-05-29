《異動股》中國稀土飆逾３７％，官媒指美國高度依賴中國稀土資源

《經濟通通訊社２９日專訊》中國稀土（００７６９）昨漲近一成後，現續逆市飆

３７﹒２５％，報０﹒７元，暫升幅最大個股；成交約４０１４萬股，涉資２５９３萬元，主動

買盤６２％。

新華社發表評論文章指，中國作為世界最大的稀土材料供應國，一直秉持開放、協同、共享

的方針推動稀土產業發展，警告妄想利用中國稀土製造產品遏制中國發展。

文章斥責，美國一些政客竭力打壓中國高科技企業，意圖遏制中國發展，文中更強調中國未

來的發展，絕不是任何艱難險阻可以阻擋。

國家發改委有關負責人亦在央視稱，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於遏

制打壓中國的發展，中國人民都會不高興。

中金今日發表報告稱，稀土價格具備上漲潛力，在限制緬甸礦產品進口，及對美稀土礦產品

加徵２５％關稅等政策影響下，稀土供需將進一步改善，對價格形成利好。如果中國繼續限制稀

土礦產品的進口，則意味著海外礦產品難以轉化為有效的冶煉分離產品用於下游需求領域。

恆生指數現報２７２５２，跌１３８點或０﹒５１％，主板成交１１５﹒７９億元。國企指

數報１０３６５，跌５０點或０﹒４９％。

上證綜合指數報２８９３，跌１６點或０﹒５８％，成交７９﹒０２億元人民幣。深證成份

指數報８９６０，跌７４點或０﹒８３％，成交１９０﹒８６億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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江西銅業（００３５８） ９﹒６７元 跌 ０﹒８２％

俄鋁 （００４８６） ２﹒９３元 跌 １﹒３５％

中國稀土（００７６９） ０﹒７０元 升３７﹒２５％

中國忠旺（０１３３３） ３﹒７６元 跌 １﹒０５％

中國宏橋（０１３７８） ５﹒４７元 跌 ２﹒１５％

金川國際（０２３６２） ０﹒６４元 跌 ４﹒４８％

中國鋁業（０２６００） ２﹒８３元 升 ０﹒７１％

洛陽鉬業（０３９９３） ２﹒４２元 無升跌

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（ａｌ）

