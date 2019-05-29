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即市新聞

29/05/2019 13:05

《中資異動》財政部扣除險企支出費用，財險升半成，暫最佳國指股

　　《經濟通通訊社２９日專訊》財政部發布內險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策，內險股
全線上漲，其中，財險（０２３２８）暫表現最佳國指股，現報８﹒４４元，升４﹒８４％，盤
中高見８﹒４４元，重上廿天線（約８﹒１９７元），暫成交達２１５１萬股，涉資１﹒７７億
元。
　　另外，新華保險（０１３３６）報３６﹒８５元，升３﹒２２％，重上十天
（約３６﹒０４５元）及百天線（約３６﹒８２３元），暫成交達３５７萬股，涉資１﹒２９億
元。二者包辦表現最好國指股首兩位。
　　財政部今日公布，規定保險企業發生與其經營活動有關的手續費及佣金支出，不超過當年全
部保費收入扣除退保金等後餘額的１８％（含本數）的部分，在計算應納稅所得額時準予扣除；
超過部分，允許結轉以後年度扣除。
　　保險企業發生的手續費及佣金支出稅前扣除的其他事項繼續按照《財政部國家稅務總局關於
企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的通知》（財稅〔２００９〕２９號）中第二條至第五條相
關規定處理。保險企業應建立健全手續費及佣金的相關管理制度，並加強手續費及佣金結轉扣除
的台賬管理。自２０１９年１月１日起執行。
　　現時，恆生指數報２７３１８，跌７２點或跌０﹒２７％，主板成交４４５﹒７０億元。國
企指數報１０４２５，升０﹒０８％或升８點。
　　上證綜合指數報２９０９，升不足１點，暫成交１０９６﹒３８億元人民幣。
　
　　表列相關或同板塊股份表現
　　
　　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國太平（００９６６）　　　２０﹒００元　　　　升１﹒９４％　　∥

　新華保險（０１３３６）　　　３６﹒８５元　　　　升３﹒２２％　　∥
　　（滬：６０１３３６）　　　５１﹒８９元人幣　　升１﹒７５％　　∥＋　５９﹒９６％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中人保　（０１３３９）　　　　２﹒９６元　　　　升０﹒６８％　　∥
　　（滬：６０１３１９）　　　　８﹒４８元人幣　　升１﹒４４％　　∥＋２２５﹒４４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中再保　（０１５０８）　　　　１﹒３６元　　　　升２﹒２６％　　∥

　中國財險（０２３２８）　　　　８﹒４４元　　　　升４﹒８４％　　∥　
　
　中國平安（０２３１８）　　　８６﹒１５元　　　　升０﹒５３％　　∥
　　（滬：６０１３１８）　　　７８﹒４０元人幣　　升０﹒２７％　　∥＋　　３﹒３８％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中國太保（０２６０１）　　　２８﹒５０元　　　　升１﹒４２％　　∥
　　（滬：６０１６０１）　　　３４﹒２１元人幣　　升２﹒３９％　　∥＋　３６﹒３６％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中國人壽（０２６２８）　　　１８﹒２２元　　　　升０﹒２２％　　∥
　　（滬：６０１６２８）　　　２６﹒００元人幣　　升１﹒１３％　　∥＋　６２﹒１０％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｓｃ）

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