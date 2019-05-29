《中資異動》財政部扣除險企支出費用，財險升半成，暫最佳國指股

《經濟通通訊社２９日專訊》財政部發布內險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策，內險股

全線上漲，其中，財險（０２３２８）暫表現最佳國指股，現報８﹒４４元，升４﹒８４％，盤

中高見８﹒４４元，重上廿天線（約８﹒１９７元），暫成交達２１５１萬股，涉資１﹒７７億

元。

另外，新華保險（０１３３６）報３６﹒８５元，升３﹒２２％，重上十天

（約３６﹒０４５元）及百天線（約３６﹒８２３元），暫成交達３５７萬股，涉資１﹒２９億

元。二者包辦表現最好國指股首兩位。

財政部今日公布，規定保險企業發生與其經營活動有關的手續費及佣金支出，不超過當年全

部保費收入扣除退保金等後餘額的１８％（含本數）的部分，在計算應納稅所得額時準予扣除；

超過部分，允許結轉以後年度扣除。

保險企業發生的手續費及佣金支出稅前扣除的其他事項繼續按照《財政部國家稅務總局關於

企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的通知》（財稅〔２００９〕２９號）中第二條至第五條相

關規定處理。保險企業應建立健全手續費及佣金的相關管理制度，並加強手續費及佣金結轉扣除

的台賬管理。自２０１９年１月１日起執行。

現時，恆生指數報２７３１８，跌７２點或跌０﹒２７％，主板成交４４５﹒７０億元。國

企指數報１０４２５，升０﹒０８％或升８點。

上證綜合指數報２９０９，升不足１點，暫成交１０９６﹒３８億元人民幣。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中國太平（００９６６） ２０﹒００元 升１﹒９４％ ∥



新華保險（０１３３６） ３６﹒８５元 升３﹒２２％ ∥

（滬：６０１３３６） ５１﹒８９元人幣 升１﹒７５％ ∥＋ ５９﹒９６％



中人保 （０１３３９） ２﹒９６元 升０﹒６８％ ∥

（滬：６０１３１９） ８﹒４８元人幣 升１﹒４４％ ∥＋２２５﹒４４％



中再保 （０１５０８） １﹒３６元 升２﹒２６％ ∥



中國財險（０２３２８） ８﹒４４元 升４﹒８４％ ∥



中國平安（０２３１８） ８６﹒１５元 升０﹒５３％ ∥

（滬：６０１３１８） ７８﹒４０元人幣 升０﹒２７％ ∥＋ ３﹒３８％



中國太保（０２６０１） ２８﹒５０元 升１﹒４２％ ∥

（滬：６０１６０１） ３４﹒２１元人幣 升２﹒３９％ ∥＋ ３６﹒３６％



中國人壽（０２６２８） １８﹒２２元 升０﹒２２％ ∥

（滬：６０１６２８） ２６﹒００元人幣 升１﹒１３％ ∥＋ ６２﹒１０％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ｓｃ）

