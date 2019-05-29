【駐京專電】國務院任命羅照輝為外交部副部長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院任免國家工作人員，任命羅照輝為

外交部副部長。

免去孔鉉佑的外交部副部長職務；免去何建中的交通運輸部副部長職務；免去馬正其的國家

市場監督管理總局副局長職務；免去李偉的國務院發展研究中心主任職務。

羅照輝，１９６２年２月生。２０１６－２０１９駐印度特命全權大使：２０１４－２０１

６駐加拿大特命全權大使；２０１１－２０１４為外交部亞洲司司長。

