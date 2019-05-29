【科創板】第二批五隻科創板基金６月５日發售

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》第二批獲批的五隻科創板基金，包括廣發

基金、富國基金、華安基金、鵬華基金、萬家基金旗下科創主題３年封閉運作靈活配置混合型基

金日前齊齊發布公告，擬於６月５日（下周三）開始募集，首募規模上限為１０億元人民幣。

其中，富國、華安、萬家發售時間為６月５日至１２日，鵬華旗下科創主題基金是６月５日

至６月２５日發售，廣發旗下科創主題基金則是６月５日至６月２８日發售。

