【駐滬專電】長三角Ｇ６０科創走廊成立生物醫藥產業聯盟

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》長三角Ｇ６０科創走廊生物醫藥產業聯盟

昨日在杭州錢塘新區杭州醫藥港成立，來自滬蘇浙皖的５５家企業成為該聯盟的首批成員，涵蓋

生物藥、化學藥、醫療器械等多個領域。這些企業將結成「命運共同體」抱團發展，開拓生物醫

藥萬億級市場。

長三角生物醫藥產業聯盟未來將致力於促進高校、科研院所和企業的合作，讓浙江的企業更

多地利用上海、蘇州等國家級科研與實驗平台，而不必花費巨資自建實驗室，大大節約研發成本

。

