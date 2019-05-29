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29/05/2019 14:01

【駐滬專電】張林：航運市場亟需運價衍生品來規避價格波動風險

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市交通委員會副主任張林今日在上衍
航運論壇上表示，航運是全球貿易的載體，全球貿易總量中近９０％由海運承擔，每年航運市場
運費規模高達數千億美元。龐大的市場規模放大了運價波動對航運企業損益的影響，航運市場需
要運價衍生品來作為規避價格波動風險的工具。
　　他指出，航運運價衍生品是航運和金融的融合點之一，也是上海打造高端航運服務功能、加
快集聚航運服務要素的重要抓手。

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