《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市交通委員會副主任張林今日在上衍
航運論壇上表示，航運是全球貿易的載體，全球貿易總量中近９０％由海運承擔，每年航運市場
運費規模高達數千億美元。龐大的市場規模放大了運價波動對航運企業損益的影響，航運市場需
要運價衍生品來作為規避價格波動風險的工具。
他指出，航運運價衍生品是航運和金融的融合點之一，也是上海打造高端航運服務功能、加
快集聚航運服務要素的重要抓手。
29/05/2019 14:01
【駐滬專電】張林：航運市場亟需運價衍生品來規避價格波動風險
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市交通委員會副主任張林今日在上衍
航運論壇上表示，航運是全球貿易的載體，全球貿易總量中近９０％由海運承擔，每年航運市場
運費規模高達數千億美元。龐大的市場規模放大了運價波動對航運企業損益的影響，航運市場需
要運價衍生品來作為規避價格波動風險的工具。
他指出，航運運價衍生品是航運和金融的融合點之一，也是上海打造高端航運服務功能、加
快集聚航運服務要素的重要抓手。
|生財有道29/05/2019
《開市Good Morning》林家亨：期結後恆指難守兩萬七
|FOCUS29/05/2019
【FOCUS】中美利率表現迥異 誰家泡沫先破或快揭盅
|國際動態29/05/2019
日川崎5旬漢隨機殺人 2死17傷
|生財有道28/05/2019
【四叔退休—圖輯】「亞洲股神」的發達軌跡
|生財有道28/05/2019
【四叔退休】李家誠：父親退休後將享家庭樂 兩兄弟分工沒新部署
|生財有道28/05/2019
【四叔退休】李兆基：有重要決策仍參與 形容兩兒子已做到一百分
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰