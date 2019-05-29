【駐滬專電】姜岩：上期所將加快推進原油期權上市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上期所理事長姜岩今日在上衍能源論壇上

表示，上期所將持續優化現有的規則制度，包括優化投資者適當性制度，推出結算價交易，發布

每節收盤參考價，研究擴大保證金種類的範圍，及適時增加可交割油種等。

在風險可控的前提下，上期所還進一步提高交易便利性，有效降低投資者參與成本；加快推

進原油期權上市，研究推進原油期貨倉單交易。

此外，還要加快推進天然氣、液化石油氣、成品油等油氣期貨類研發工作，努力打造更具活

力的多層次能源衍生品市場。

