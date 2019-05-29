《午市前瞻》港股未重上１０天線前，反彈意義不大

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股高開低走，市場擔心中美貿易戰再度加劇，以及關注

經濟數據有下行風險，美國１０年期國債孳息率連跌多個關口，現跌至２﹒２４５％。今早亞洲

股市普遍低開低走，日經一度跌超過３００點，港股方面今早低開１６３點後跌幅進一步擴大，

低見２７１７８點後跌幅收窄。債息下挫，部分收息股有追捧，如煤氣（００００３）、領展（

００８２３）；金沙（０１９２８）跌幅顯著，股份明日除淨兼遭高盛唱淡，一度跌超過３％並

為半日最差藍籌。

恆指半日收報２７２８０點，跌１１０點或跌０﹒４０％，主板成交４３９﹒２５億元；國

指半日收報１０４０３點，跌１２點或０﹒１２３％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒４６％，報６５﹒１５元；港交所（００３８

８）跌０﹒１６％，報２５４﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒４３％，報３２４﹒２元；中

移動（００９４１）跌０﹒２１％，報７０﹒３５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒３５％，

報７６﹒４５元。



＊稀土概念再度熱炒，收息股回勇＊



新華社發表評論文章指，警告妄想利用中國稀土製造產品遏制中國發展，同時大行中金預料

稀土價格具備上漲潛力。稀土概念股今日借勢再炒上，中國稀土（００７６９）升

３１﹒３７％，報０﹒６７元；稀鎂科技（００６０１）升１４﹒８１％，報０﹒３１元；星宇

控股（０２３４６）升２﹒６３％，報１﹒５６元；洛陽鉬業（０３９９３）升０﹒４１％，報

２﹒４３元。

１０年期美國國債孳息率連失多關，現時再跌至２﹒２４％，投資者轉追部分收股。中華煤

氣升１﹒１５％，報１９﹒３４元；領展漲０﹒９９％，報９７元；長江基建（０１０３８）升

０﹒６７％，報６０﹒４５元；港燈（０２６３８）升０﹒７９％，報７﹒６７元。



＊舜宇逆市升，金沙遭唱淡急下跌＊



舜宇（０２３８２）早前向外界指，雖然華為是公司主要客戶，但相信對公司影響有限，股

價半日升１﹒１６％，報７０元。其他手機設備股則隨市下挫，瑞聲科技（０２０１８）跌

１﹒５３％，報４１﹒８元；比亞迪電子（００２８５）軟１﹒１３％，報１０﹒５２元。丘鈦

科技（０１４７８）跌１﹒９５％，報５﹒５２元。高偉電子（０１４１５）逆升１﹒４３％，

報１﹒４２元。

金沙明日除息１元，此前遭高盛下調目標價至４４﹒８元，評級降至「中性」。今日濠賭股

隨市回吐，金沙跌２﹒５７％，報３６元；銀河娛樂（０００２７）跌１﹒４６％，報４７﹒３

５元；新濠國際（００２００）跌１﹒３３％，報１６﹒３４元；澳博控股（００８８０）跌１

﹒３６％，報８﹒６８元；美高梅中國（０２２８２）跌０﹒７８％，報１２﹒６８元；永利澳

門（０１１２８）抽高０﹒２４％，報１７﹒０６元。



＊李嘉誠被內媒指摘，長和長實跌＊



高盛今日發表最新報告，下調對滬深３００指數今年回報的預期，並下調多隻中資券商股目

標價，當中下調國泰君安（０２６１１）目標近兩成二，今日中資券商股普遍下挫，國泰君安跌

６﹒４％，報１３﹒４６元；中金公司（０３９０８）跌１﹒４７％，報１４﹒７元；中信証券

（０６０３０）跌０﹒１４％，報１４﹒５８元；海通證券（０６８３７）跌１﹒２１％，報８

﹒１８元；華泰六八八六（０６８８６）跌０﹒９６％，報１２﹒３４元。

內媒《德林社》近日發表文章，轟李嘉誠做空中國用潛規則謀利，長實集團（０１１１３）

作出反駁。部分長和系股份受消息影響而輕微回落，長和（００００１）跌０﹒６７％，報

７４﹒４元；電能實業（００００６）跌０﹒５５％，報５３﹒９５元；和記電訊

（００２１５）升０﹒５３％，報１﹒８８元；長實集團跌０﹒４３％，報５８﹒２５元；匯賢

信託（８７００１）跌０﹒６％，報３﹒３元人幣。（ｕｌ）



＊郭思治﹕鐵塔、中興中長線部署＊



港股昨日反彈逾百點後，今日再度向下，帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治向《經濟通通

訊社》表示，恆指５月累積跌幅近３０００點，以單月計算並不算少，所以在超賣下喘定亦屬正

常。不過，他認為，在恆指未重上十天線即約２７６００點水平，任何反彈只會有波幅無升幅，

意義不大，預料到６月中港股才會重拾升軌。

他又指，目前中美貿易戰以及華為事件的負面因素仍主導大市氣氛，問題亦非能在短時間內

解決。不過，由於美國總統特朗普在繼續加徵關稅方面面對一定壓力，故雙方有機會在未來數星

期內重啟談判，因此市場無需對貿易談判過分悲觀。但在未有其他利好消息支持下，他估計，恆

指在６月有機會下試２６４５４點水平。

近日５Ｇ概念股又再有資金追捧，郭思治認為，在如今大市前景未明朗下，不應奮身買入，

建議依照個人風險管理能力，再分注買入。他又指，部分個股可作中長線部署，如鐵塔

（００７８８）及中興通訊（００７６３），目標價則視乎後市發展，強調相關股份不適宜作短

線炒作。（ｙｋ、ｕｌ）

