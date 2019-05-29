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即市新聞

29/05/2019 15:01

《美元走勢－羅明立》消費者信心勝預期，支持美元匯價回升

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５６　　　１０９﹒３６　　　１０９﹒５５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１５　　　１﹒１２０２　　　１﹒１２０５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７４８　　　１﹒２７２０　　　１﹒２７４３
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００４２　　　１﹒００１７　　　１﹒００３４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９５　　　７﹒８４６７　　　７﹒８４９５

　　《美元走勢》美國１０年期債息下滑，今早（２９日）亞洲市場報２﹒２６５８％，創下
２０１７年９月以來最低，而１年期債息為２﹒３０８２％，再出現倒掛的情況，加深投資者對
長期經濟衰退的憂慮。但另一方面，美國５月消費者信心指數升至１３４﹒２，高於預期的
１３０；同期，消費者預期指數升至１０６﹒６，創下２０１８年１１月的高位，支持美元匯價
回升。
　　歐元區５月經濟景氣指數回升至１０５﹒１，高於預期的１０３﹒９，而且結束連續１０個
月的跌勢，主要由於區內服務業復甦，而且工業及消費者信心均有改善，不過企業景氣指數下跌
至０﹒３，低於上月的０﹒４２，反映中美貿易糾紛及英國「脫歐」等不明朗因素，打擊企業信
心。歐元兌美元初步支持位於１﹒１１６０，下一步支持位於１﹒１１００；初步阻力位於
１﹒１２，下一步阻力位於１﹒１２６５。投資者預期歐洲央行於年內不會加息，而且由於通脹
及經濟增長乏力，未來有機會重啟量化寬鬆，不利歐元中線走勢。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒８０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒３０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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