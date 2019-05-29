《美元走勢－羅明立》消費者信心勝預期，支持美元匯價回升

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒５６ １０９﹒３６ １０９﹒５５

歐元╱美元 １﹒１２１５ １﹒１２０２ １﹒１２０５

英鎊╱美元 １﹒２７４８ １﹒２７２０ １﹒２７４３

美元╱瑞郎 １﹒００４２ １﹒００１７ １﹒００３４

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４６７ ７﹒８４９５



《美元走勢》美國１０年期債息下滑，今早（２９日）亞洲市場報２﹒２６５８％，創下

２０１７年９月以來最低，而１年期債息為２﹒３０８２％，再出現倒掛的情況，加深投資者對

長期經濟衰退的憂慮。但另一方面，美國５月消費者信心指數升至１３４﹒２，高於預期的

１３０；同期，消費者預期指數升至１０６﹒６，創下２０１８年１１月的高位，支持美元匯價

回升。

歐元區５月經濟景氣指數回升至１０５﹒１，高於預期的１０３﹒９，而且結束連續１０個

月的跌勢，主要由於區內服務業復甦，而且工業及消費者信心均有改善，不過企業景氣指數下跌

至０﹒３，低於上月的０﹒４２，反映中美貿易糾紛及英國「脫歐」等不明朗因素，打擊企業信

心。歐元兌美元初步支持位於１﹒１１６０，下一步支持位於１﹒１１００；初步阻力位於

１﹒１２，下一步阻力位於１﹒１２６５。投資者預期歐洲央行於年內不會加息，而且由於通脹

及經濟增長乏力，未來有機會重啟量化寬鬆，不利歐元中線走勢。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒８０ １０８﹒５０ １１０﹒３０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２３０ １﹒１０５０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

