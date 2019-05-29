《經濟通通訊社２９日專訊》港元隔夜拆息連續兩日上漲後，今日回落至１﹒５４７８厘，
較周二回落０﹒０５８厘，一星期拆息則升穿２厘，報２﹒００２３厘。
財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的一個月拆息連升第八日，升至１﹒９１７５厘，再創
逾三周新高，與美元息差約５１基點。
三個月拆息升至２﹒１０２５厘，連漲八日，迫近月初高位。
29/05/2019 12:28
【港元利率】港元一個月拆息升至１﹒１９厘八連升，隔夜息回落
《經濟通通訊社２９日專訊》港元隔夜拆息連續兩日上漲後，今日回落至１﹒５４７８厘，
較周二回落０﹒０５８厘，一星期拆息則升穿２厘，報２﹒００２３厘。
財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的一個月拆息連升第八日，升至１﹒９１７５厘，再創
逾三周新高，與美元息差約５１基點。
三個月拆息升至２﹒１０２５厘，連漲八日，迫近月初高位。
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