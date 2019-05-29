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即市新聞

29/05/2019 16:45

西隧６月１日起加價，加幅５－１５元，私家車加至７５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》西隧公司今日宣布，將於６月１日起加價，其中私家車、電動
載客車輛及的士均加價５元。調整票價後，的士收費將由６５元加至７０元；私家車則由７０元
加至７５元。
　　雙層巴士加幅最多，由１８５元加至２００元。各車輛類別中，只有電單車收費維持２５元
不變。另外，非載客的士和貨車的深宵優惠推廣計劃則延續至明年１月３１日。（ｂｉ）

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