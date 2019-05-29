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即市新聞

29/05/2019 19:35

《再戰明天》美副總統彭斯晤加拿大總理，美公布首季國內生產總值

　　《經濟通通訊社２９日專訊》明日，美國副總統彭斯會晤加拿大總理特魯多，美國公布第一
季國內生產總值。

＊美國副總統彭斯會晤加拿大總理特魯多＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午（３０日）３：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登
發表演說。
　　明早９：３０ａｍ，日本央行審議委員櫻井真向商界領袖發表講話，並舉行記者會。
　　明日，美國副總統彭斯會晤加拿大總理特魯多，討論有關加速美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）批
準事宜。

＊美國公布第一季國內生產總值＊

　　在數據方面，明早（３０日）９：３０ａｍ，澳洲公布４月建築許可，月率料由下滑
１５﹒５％升上持平；年率跌幅料由２７﹒３％收窄至２２﹒４％。
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布第一季個人消費，料由２﹒５％下滑至１﹒２％；個人消費支
出核心指數季率料由１﹒８％跌至１﹒３％。美國第一季國內生產總值（環比）季率料由
２﹒２％升上３％；ＧＤＰ價格指數料由１﹒７％下滑至０﹒９％。美國４月批發庫存月率料由
下滑０﹒１％升上０﹒１％；零售庫存月率料由下滑０﹒３％升上０﹒２％。美國一周首次申請
失業救濟金人數料由２１﹒１萬升上２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６７﹒６萬降
至１６６﹒７萬。
　　１０：００ｐｍ，美國公布４月成屋待完成銷售，月率料由３﹒８％回落至０﹒５％。　　

＊香港中旅開股東會，博富臨置業派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：香港中旅（００３０８）、川河集團（００２８１）、
有線寬頻（０１０９７）、冠君產業信託（０２７７８）和瑞安建業（００９８３）等。
　　派業績的公司有：博富臨置業（００２２５）、李氏大藥廠（００９５０）、天鴿互動
（０１９８０）及易鑫集團（０２８５８）等。（ｈｏ）

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