《再戰明天》美副總統彭斯晤加拿大總理，美公布首季國內生產總值

《經濟通通訊社２９日專訊》明日，美國副總統彭斯會晤加拿大總理特魯多，美國公布第一

季國內生產總值。



＊美國副總統彭斯會晤加拿大總理特魯多＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午（３０日）３：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登

發表演說。

明早９：３０ａｍ，日本央行審議委員櫻井真向商界領袖發表講話，並舉行記者會。

明日，美國副總統彭斯會晤加拿大總理特魯多，討論有關加速美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）批

準事宜。



＊美國公布第一季國內生產總值＊



在數據方面，明早（３０日）９：３０ａｍ，澳洲公布４月建築許可，月率料由下滑

１５﹒５％升上持平；年率跌幅料由２７﹒３％收窄至２２﹒４％。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布第一季個人消費，料由２﹒５％下滑至１﹒２％；個人消費支

出核心指數季率料由１﹒８％跌至１﹒３％。美國第一季國內生產總值（環比）季率料由

２﹒２％升上３％；ＧＤＰ價格指數料由１﹒７％下滑至０﹒９％。美國４月批發庫存月率料由

下滑０﹒１％升上０﹒１％；零售庫存月率料由下滑０﹒３％升上０﹒２％。美國一周首次申請

失業救濟金人數料由２１﹒１萬升上２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６７﹒６萬降

至１６６﹒７萬。

１０：００ｐｍ，美國公布４月成屋待完成銷售，月率料由３﹒８％回落至０﹒５％。



＊香港中旅開股東會，博富臨置業派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：香港中旅（００３０８）、川河集團（００２８１）、

有線寬頻（０１０９７）、冠君產業信託（０２７７８）和瑞安建業（００９８３）等。

派業績的公司有：博富臨置業（００２２５）、李氏大藥廠（００９５０）、天鴿互動

（０１９８０）及易鑫集團（０２８５８）等。（ｈｏ）

