【企業盈警】興銘（８４２５）料全年公司擁有人應佔溢利淨額大減

《經濟通通訊社２９日專訊》興銘控股（０８４２５）發盈警，預期截至今年３月３１日止

年度，錄得的總收益有溫和跌幅及公司擁有人應佔溢利淨額大幅減少，主要因其他市場參與者的

競爭導致集團設備及零部件貿易業務產生的收入減少，以及期內銷售成本的折舊費增加而令集團

的毛利率下降。預料年度業績將於６月刊發。（ｂｎ）

