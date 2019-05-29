【企業盈警】迪臣建設料全年錄淨虧損，建築業務分部產生虧損

《經濟通通訊社２９日專訊》迪臣建設（０８２６８）發盈警，預期集團將於截至今３月

３１日止年度錄得淨虧損，與去年同期淨利潤相比約２９００萬元。

預期虧損主要由於（ｉ）集團投資上市證券的變現虧損及公平值虧損總計約５７２萬元，去

年同期盈利４３２０萬元；及（ｉｉ）與集團去年同期之盈利相比，集團期內來自建築業務分部

產生之虧損。料於６月下旬刊發年度業績。（ｂｎ）

