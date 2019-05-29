【企業盈警】堡獅龍料全年應佔虧損較綜合管理帳目高出約３５％

《經濟通通訊社２９日專訊》堡獅龍（００５９２）發盈警，根據集團截至今年４月３０日

止１０個月之未審核綜合管理帳目顯示，期內集團之擁有人應佔虧損約為９２００萬元，主要由

於在集團所經營的核心市場氣候異常以及當地消費意欲低迷。

根據綜合管理帳目及現存資料，集團預期截至今年６月３０日止年度之擁有人應佔虧損將較

綜合管理帳目所列高出或約為３５％，去年同期擁有人應佔虧損為２９００萬元，取決於集團於

今年５月及６月這兩個月的營運表現及於年結日若干資產的公平值估算，料９月中刊發全年業績

。（ｂｎ）

