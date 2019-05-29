【退休保障】保單逆按計劃明日起接受申請

《經濟通通訊社２９日專訊》香港按揭證券公司全資擁有的香港按證保險有限公司宣布，保

單逆按計劃明日（３０日）起接受申請。

保單逆按計劃讓借款人以人壽保單為抵押品，提取保單逆按貸款。產品的每月年金金額以身

故賠償而非現金價值作為計算基礎，當借款人百年歸老後，貸款機構將以人壽保單的身故賠償金

額清還貸款。（ｂｉ）

