《經濟通通訊社２９日專訊》香港按揭證券公司全資擁有的香港按證保險有限公司宣布，保
單逆按計劃明日（３０日）起接受申請。
保單逆按計劃讓借款人以人壽保單為抵押品，提取保單逆按貸款。產品的每月年金金額以身
故賠償而非現金價值作為計算基礎，當借款人百年歸老後，貸款機構將以人壽保單的身故賠償金
額清還貸款。（ｂｉ）
29/05/2019 18:34
【退休保障】保單逆按計劃明日起接受申請
《經濟通通訊社２９日專訊》香港按揭證券公司全資擁有的香港按證保險有限公司宣布，保
單逆按計劃明日（３０日）起接受申請。
保單逆按計劃讓借款人以人壽保單為抵押品，提取保單逆按貸款。產品的每月年金金額以身
故賠償而非現金價值作為計算基礎，當借款人百年歸老後，貸款機構將以人壽保單的身故賠償金
額清還貸款。（ｂｉ）
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