《小傳日記》缸友驚青急避險，魚缸升勢如雷閃！

《小傳日記》花旗國同神州嘅貿易爭端沒完沒了，侵侵（特朗普）噚日仲話，仲未準備好同

神州達成協議。加上華為被封殺事件一Ｄ都冇降溫跡象，缸友始終都係驚驚青青，資金湧向債市

避險，花旗國十年期國債孳息率即時大插，環球魚缸都注定冇咩運行。

香江噚日死貓彈升咗約１０２點都無以為繼，即係噚日收市競價同今朝開市前競價嘅成交突

然暴增，今朝都只係低開１６３點，重磅股全線腳軟下，冇幾耐就最多跌咗２１２點，全日低見

２７１７８點。

之後神州發布保險企業手續費同佣金支出稅前扣除政策，即係可以減輕吓險企嘅營運成本囉

，內險股喺食完Ｌｕｎｃｈ返嚟即刻醒神晒，魚缸喺下晝最多只係反彈３８點，全日高見

２７４２９點，但大部分重磅大佬始終唔爭氣，魚缸之後又倒跌逾百點，最終埋單蒸發咗１５５

點或半巴仙，報２７２３５點。主板成交大縮水，少咗超過三成四，至８３３億銀。

Ａ場有保險股撐市，但滬指只係彈起４點都唔夠半巴仙，報２９１４點。深成指蒸發咗２５

點同近半巴仙，報９０１０點。兩市成交４４６０億人仔，按日少咗近一成一。

大部分重磅大佬都要插水，大象（００００５）同ＱＱ（００７００）唔見咗近１巴仙，報

６４﹒８５銀同３２２蚊。ＡＩＡ（０１２９９）同樣跌咗１巴仙，報７６﹒７銀。建行

（００９３９）跣低超過半巴仙，報６﹒１５銀。生發發（００３８８）就逆市彈起唔夠半巴仙

，報２５５﹒４銀。



＊明日將除息煤氣好得戚，險企獲減費財險最強勢＊



隔晚花旗國嗰邊嘅缸友擔心貿易戰會愈演愈烈，齊齊走入債市避險，令到花旗國十年債券隔

晚孳息率再度急跌，最低見過２﹒２６巴仙係１９個月低。一眾同債息敏感嘅公用佬同收息佬本

身喺唔加息之下，已經有升勢，夾埋債息急跌，今日表現繼續靠穩。煤氣（００００３）噚日跌

咗近３巴仙之後，今日即刻有捧場，加上聽日除淨，派末期息２３仙兼十送一紅股嘅佢，缸友都

趁呢個機會入吓貨，今日升逾１巴仙，報１９﹒３４銀，做埋表現最佳藍戰士！領展

（００８２３）同港燈（０２６３８）亦漲近１巴仙，分別報９６﹒８銀同７﹒６８銀；中電（

００００２）升５仙，報９０﹒９５銀；長建（０１０３８）同港鐵（０００６６）亦抽高近

１巴仙，報６０﹒５銀及４８蚊。

刺激經濟嘅措施終於嚟到內險佬，財政部今日公布，減免險企因為經營而衍生嘅手續費同佣

金支出。其中以財險（０２３２８）同新華保險（０１３３６）包辦最佳國貨佬首兩位，前者再

升半成，報８﹒４５銀；後者亦漲４巴仙，報３７﹒１銀。太平（００９６６）同中人保

（０１３３９）各升逾２巴仙，分別報２０﹒０５銀同３﹒０１銀；太保（０２６０１）升逾３

巴仙，報２９銀；中再保（０１５０８）就踢高４巴仙，報１﹒３８銀；大隻佬平保

（０２３１８）同國壽（０２６２８）就各漲半巴仙，分別報８６﹒１５銀同１８﹒２８銀。



＊中興夥ＱＱ５Ｇ出新招，貿戰再加戲舜宇續回氣＊



５Ｇ概念股今日繼續落鑊炒起，ＱＱ同中興（００７６３）合作，成立聯合創新實驗室，加

強５Ｇ網絡技術合作，中興漲逾１巴仙，報２０﹒２５銀，重上１０天線（１９﹒９９２銀）；

神州移動亦話會喺今年上半年推出第一批５Ｇ手機，價格到出年有望降低至一千至兩千人仔，但

今日走勢麻麻，全日軟近１巴仙，報７０﹒０５銀；鐵塔（００７８８）結束升勢跌近１巴仙，

報１﹒８銀；聯通（００７６２）就揚逾１巴仙，報８﹒２７銀。

華為正式向花旗國法院起訴花旗國政府，要求宣布針對華為嘅禁令係違憲，唔可以執行。發

改委同官媒亦都放話，暗示稀土喺貿易戰一個重要嘅談判籌碼。噚日先反彈完嘅手機設備股今日

又再頹返，之前話華為事件影響唔大嘅舜宇（０２３８２），大部分時間有得升，但埋單微跌唔

夠半巴仙，報６９﹒１銀；大和發表報告話，瑞聲（０２０１８）未來兩年嘅盈利會恢復增長，

比佢「掃貨」嘅評級，但股價都要走低近１巴仙，報４２﹒２銀；通達（００６９８）表現唔錯

，彈起近２巴仙，報０﹒６５銀；丘鈦（０１４７８）就跣低逾１巴仙，報５﹒５５銀。



＊房價恐回落內房好落寞，物管股上揚雅生活最強＊



神州磚頭就個別發展，神州社科院上日發布報告話，神州核心城市房價升幅開始放緩，而三

四線城市嘅房價仲可能由升轉跌，碧桂園（０２００７）滑逾１巴仙，報１０﹒７銀；中海外

（００６８８）微跌唔夠半巴仙，報２７﹒４銀；潤地（０１１０９）瀉近１巴仙，報３２﹒３

銀；融創（０１９１８）跌逾２巴仙，報３３﹒２５銀；但龍湖（００９６０）升近２巴仙，報

２８﹒４銀。

雖然磚頭佬冇乜料到，但物管佬就普遍逆市造好，雅生活服務（０３３１９）聽日除淨，每

股連特別息派３０分人仔，全日飆逾半成，報１１﹒５銀；碧桂園服務（０６０９８）走高近半

巴仙，報１５﹒５４銀，仲要高見１６蚊兼破埋頂，勁！彩生活（０１７７８）揚近３巴仙，報

４﹒５９銀；綠城服務（０２８６９）漲近２巴仙，報５﹒８５銀；奧園健康（０３６６２）無

升跌，報４﹒０１銀。請請！



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