《真知灼見－溫灼培》美債息挫歐元轉弱

《真知灼見》昨晚（２８日）美股道指雖跌２３７點，但這並非甚麼大跌幅，論百分比計只

有０﹒９３％。相反，昨晚在整個金融市場中，最為市場觸目相信是美債市場，當中尤以美國

１０年期國債孳息率跌幅最為顯著。今早（２９日）於亞洲市場報２﹒２６５８％，這水平已是

自２０１７年９月底以來最低位置。反觀美國１年期國債息，由於近期變化相對較穩，今早於亞

洲市場報２﹒３０８２％。也是說現時美國１年期債息已進一步拋離１０年債息水平，並凸顯出

倒掛情況更見嚴重。在各年期美債息中，５年期債息水平仍然最低，今早報２﹒０６２７％。



＊資金繼續大舉流入美債市場避險＊



資金繼續大舉轉到美債市場避險相信原因有三。首先，美國總統特朗普指，美國尚未準備與

中國就貿易達到協議。另方面，在特朗普完成日本訪問，離開時促請日本首相安倍晉三盡快解決

美日貿易不平衡問題，這也加深了市場對全球貿易紛爭廣大憂慮。反觀歐洲，雖然歐洲議會的組

成中，親歐派繼續掌控了議會，但由於意大利的選民以大比數選出疑歐派代表，大大增強意大利

政府與歐盟對抗的底氣。歐盟與意大利的衝擊也使市場不安，使歐元匯價回落同時，也驅使資金

轉向美債市場避險。

回看過去周日（２６日）的歐洲議會選舉結果，有甚麼啟示可值得我們關注。親歐盟的兩大

主流黨派，歐洲人民黨（ＥＰＰ）及社民黨（Ｓ＆Ｄ），在是次選舉中雖較上次選舉的議席數目

有所減少，但仍穩佔略超過四成議席，成為議會中最大勢力。加上同屬親歐派的自由民主黨聯盟

（ＡＬＤＥ）及綠黨（Ｇｒｅｅｎｓ），整個親歐陣營便佔了近七成議席。相反，疑歐派的極右

勢力雖在英國及法國等地掘起，但佔整體歐洲議會議席比例仍局限於略高於兩成的比重，不足以

左右歐盟決策，更不用擔心會使歐盟分裂，這點相信可令歐盟領袖鬆口氣。在選舉過後，路透社

引述歐盟官員指，歐洲議會正準備就意大利去年因財赤及債務超出其ＧＤＰ比例的違規行為作出

處分，事件反映歐盟領袖對重整歐盟的自信心。



＊英國倘「硬脫歐」衝擊歐盟經濟＊



既然歐盟選舉結果利好歐盟團結，歐元又為何不升？當中相信原因有兩個。首先，親歐派雖

繼續掌控了議會，但如上述所指，由於意大利的選民以大比數選出疑歐派代表，大大增強意大利

政府與歐盟對抗的底氣。歐盟與意大利的衝擊正使市場不安，並推低了歐元匯價。另外，文翠珊

下台亦為市場憂慮。事緣主張「硬脫歐」的約翰遜現被市場視為最大機會接任首相，加上英國在

歐盟選舉中，主張「硬脫歐」的「脫歐黨」獲大勝，亦增強了市場對英國採取「硬脫歐」的憂慮

。有一點必須理解，如英國選擇「硬脫歐」，亦將同對歐盟經濟造成衝擊，相信這正是歐元未能

上升原因。歐元初步技術支持１﹒１１美元，如失守將試下一支持位１﹒１０美元；相反，１﹒

１３美元相信暫為龐大阻力。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

