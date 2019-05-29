《嬈望大中華－彭藹嬈》中國可能激烈應對美國發起的科技戰

《嬈望大中華》美國似乎已說服日本和一些歐洲國家不使用中國的技術產品或不向中國公司

出售高新科技。這已經在資產市場引發了負面情緒。

筆者認為，美國的目的是阻止中國在短期內成為世界科技巨頭。當然，中國並非完全沒有做

應對的準備。



＊美國拉攏盟友以遏制中國科技的崛起＊



很明顯，從現在起在科技領域，中國將盡量降低關鍵硬件和軟件方面對外國的依賴。面對美

國在科技領域的嚴重打擊，中國將致力開發更多自主技術。隨著更多國內資源投入該行業，未來

中國的科技技術可能會比美國及其盟友更先進，特別是在５Ｇ和軍事領域。

中國還可以探索「一帶一路」市場，出口其５Ｇ基礎設施及相關設備。雖然此區域短期內應

無法取代西方經濟體的市場，但在未來，「一帶一路」市場可能會展露相當增長潛力，而中國在

這個市場具有先發優勢。



＊中國應對科技戰的長期計劃＊



結束科技戰比結束雙邊貿易戰更難。科技戰涉及來自更多國家的公司，每間公司都擁有獨特

的技術。因此，現在的打擊對中國而言是一個漫長而艱難的過程。這就是習主席稱之為「長征」

的原因。



＊中國針對美國的短期措施可能非常激烈＊



在這個「長征」期間，中國政府可能會對美國的施壓保持一定程度的耐心。到了臨界點，中

國可能會採取更積極主動的措施阻止美國持續向中國公司施加壓力。以下是中國可能的回應：



１﹒禁止向美國出口稀土。在２０１４－２０１７年期間，美國進口的稀土８０％來自中國

。由於稀土用於許多電子產品和零件，該禁令將減慢美國製造業活動，而美國現屆政府正希望推

動製造業。出口禁令可能是暫時的，以便讓美國可以選擇重返談判桌。

２﹒中國減持美國國債。近期中國對美國國債持有量下降的原因可能是中國外匯儲備下降，

而不是中國的主動策略。正因如此，如果貿易戰局勢緩和，中國的外匯儲備會上升，那麼可以購

買更多美國國債。但是，如果美國繼續挑戰中國的底線，將貿易戰和科技戰升級，中國的外匯儲

備很可能下跌。屆時，中國唯有減持美國國債。

３﹒額外減稅。中國政府已宣布，對於集成電路設計和軟件開發公司，頭兩年免徵企業所得

稅；第３至第５年按照２５％的法定稅率減半至１２﹒５％進行徵收。我們認為這是「長征」計

劃的短期解決方案。



＊人民幣無論在短期或長期內都不是科技戰、貿易戰的棋子＊



出口商由於關稅較高而失去出口訂單，或者因為美國和其他地方的商業機會太少，將無法從

人民幣貶值中獲益。

如果美元╱人民幣貶值超過關鍵位７﹒０，可能會導致Ａ股市場出現大幅波動，這是因為美

元╱人民幣和Ａ股市場的走勢非常相似。人民銀行將避免２０１５年人民幣大幅貶值和Ａ股市場

崩潰的情況重演。

另外，讓人民幣跨越７﹒０也可能給美國一個藉口，將中國列為匯率操縱國。不過這個機率

很小，因為中國的經常帳戶幾乎是平衡的（ＧＤＰ的１﹒０５％），這不符合匯率操縱國的條件

之一，即擁有非常大的經常帳戶盈餘。

在５月２０日至５月２３日，美元╱人民幣的定盤價幾乎沒有變化（約６﹒８９９０）。這

表明人民銀行試圖通過每日定盤來穩定在岸人民幣。而中國政府將從離岸市場籌集更多人民幣資

金，這會對離岸人民幣匯率有支持。



＊對ＧＤＰ的影響＊



由於科技戰仍處於初期階段，現在估計其對中國ＧＤＰ造成的損害為時尚早。

但我們認為中國政府將繼續採用財政刺激措施和流動性寬鬆措施來抵消任何負面影響。因此

，除非支持措施力度小於我們的預期，否則２０１９年國內生產總值增長率保持在６﹒０％或以

上應不成問題。《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

