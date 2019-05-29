資金流入美債避險，港股跌１５５點收２７２３５三連陽橫行

《經濟通通訊社２９日專訊》美國十年期國債孳息率下行，並連失多個關口至２﹒２６６％

水平，創下自２０１７年１０月以來最低位，引發市場避險情緒加劇，隔晚（２８日）美股三大

指數一同下跌。港股今早低開１６３點報２７１７８，摩根士丹利上日再唱淡港股更建議減持，

港股今日早段曾低見２７１７８跌２１２點，多個板塊都出現沽壓。不過，午後內險股發力向上

，港股跌幅收窄，更一度由跌轉升最多３９點報２７４２９，可惜尾段重磅股繼續領跌，港股再

次走低，最終收跌１５５點或０﹒５７％，報２７２３５點。港股連續第三日陽燭形態，全日波

幅２５０點。

國企指數收１０３９０，跌２６點或０﹒２５％。主板成交８３２﹒９７億元大減近

３４﹒２％。

Ａ股個別發展，上證收報２９１４點，微升４點或０﹒１６％。深成指收報９０１０點，跌

２５點或０﹒２８％。兩市全日成交４４６０億人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒９２％，報６４﹒８５元。港交所（００３８８）

行政總裁李小加指，仍在努力吸引更多國際生物科企來港上市，今日收升０﹒３１％，報２５５

﹒４元。騰訊（００７００）與中興（００７６３）成立聯合創新實驗室，惟跌１﹒１１％，報

３２２元。中移動（００９４１）副總裁簡勤指今年上半年推出首批５Ｇ手機，全日仍跌

０﹒６４％，報７０﹒０５元。友邦（０１２９９）跟隨大市走低１﹒０３％，報７６﹒７元。



＊官媒評論稀土概念再炒，財政部扣減費用內險股升＊



中國官媒評論文章讓人聯想到中央或會利用稀土資源反制美國貿易戰，中金亦發表報告指，

稀土價格具備上漲潛力，料供需將進一步改善，對價格形成利好。中國稀土（００７６９）逆市

飆升２３﹒５３％，報０﹒６３元。其他稀有金屬股亦借勢向上，稀鎂科技（００６０１）急升

１８﹒５２％，報０﹒３２元；星宇控股（０２３４６）走高３﹒２９％，報１﹒５７元；洛陽

鉬業（０３９９３）微升０﹒４１％，報２﹒４３元。

中央財政部發布新政策，保險企業的手續費及佣金支出，不超過當年全部保費收入扣除退保

金後餘額１８％的部分，在計算應納稅所得金額時準予扣除，超過部分允許結轉以後年度扣除，

內險股全線上漲。財險（０２３２８）走高４﹒９７％，報８﹒４５元，是全日表現最好國指股

；新華保險（０１３３６）揚３﹒９２％，報３７﹒１元；中再保（０１５０８）升３﹒７６％

，報１﹒３８元；太保（０２６０１）漲３﹒２％，報２９元；人保（０１３３９）走強升２﹒

３８％，報３﹒０１元；平保（０２３１８）及國壽（０２６２８）齊升約０﹒５％，分別收報

８６﹒１５元及１８﹒２８元。

金沙（０１９２８）明日末期息１元除淨，此前遭高盛下調目標價至４４﹒８元，評級亦降

至中性，今日收跌２﹒７１％，報３５﹒９５元，是表現最差藍籌。其他濠賭股普遍隨市回吐，

美高梅（０２２８２）走低３﹒４４％，報１２﹒３４元；澳博（００８８０）挫２﹒１６％，

報８﹒６１元；新濠國際（００２００）跌１﹒２１％，報１６﹒３６元；銀娛（０００２７）

亦跌１﹒０４％，報４７﹒５５元；永利澳門（０１１２８）軟０﹒９４％，報１６﹒８６元。



＊高盛唱淡中資券商股下跌，中資物管股現追捧走高＊



高盛今日發表最新報告，下調對滬深３００指數今年回報的預期之外，並下調多隻中資券商

股目標價，當中國泰君安（０２６１１）被降目標近兩成二，今日急跌５﹒８４％，報１３﹒５

４元；中信建投証券（０６０６６）被降目標近兩成，股價跟跌４﹒０５％，報５﹒６８元；中

國銀河（０６８８１）亦被降目標近兩成，全日走低２﹒２４％，報４﹒３６元；海通證券

（０６８３７）被降目標逾一成半，全日收８﹒１３元跌１﹒８１％。

中美貿易戰未明朗，加上十年期美國國債孳息率連失多關，投資者亦轉投資金至部分收息股

。中華煤氣（００００３）回升１﹒１５％，報１９﹒３４元，是全日表現最好藍籌；港鐵（０

００６６）漲０﹒９５％，報４８元；港燈（０２６３８）跟升０﹒９２％，報７﹒６８元；領

展（００８２３）走高０﹒８３％，報９６﹒８５元；長江基建（０１０３８）微升０﹒７５％

，報６０﹒５元。

市場避險情緒高漲，中資物業管理股逆市出現追捧。雅生活服務（０３３１９）急升

５﹒３１％，報１１﹒５元；彩生活（０１７７８）漲２﹒９１％，報４﹒５９元；綠城服務

（０２８６９）跟升１﹒７４％，報５﹒８５元；碧桂園服務（０６０９８）微漲０﹒３９％，

報１５﹒５４元；中海物業（０２６６９）輕微走高０﹒２７％，報３﹒６６元。（ａｌ）

