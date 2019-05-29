《經濟通通訊社２９日專訊》立法會今日晚上否決了由民主黨尹兆堅對行政長官林鄭月娥提
出的不信任動議，而公民黨郭榮鏗則將提出對現屆政府的不信任動議，已獲立法會主席梁君彥批
准在６月１２日的大會上提出。（ｃｗ）（ｚｚ）
29/05/2019 19:32
【香港政情】郭榮鏗對現屆政府提不信任動議，將於下月１２日討論
《經濟通通訊社２９日專訊》立法會今日晚上否決了由民主黨尹兆堅對行政長官林鄭月娥提
出的不信任動議，而公民黨郭榮鏗則將提出對現屆政府的不信任動議，已獲立法會主席梁君彥批
准在６月１２日的大會上提出。（ｃｗ）（ｚｚ）
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