【香港政情】郭榮鏗對現屆政府提不信任動議，將於下月１２日討論

《經濟通通訊社２９日專訊》立法會今日晚上否決了由民主黨尹兆堅對行政長官林鄭月娥提

出的不信任動議，而公民黨郭榮鏗則將提出對現屆政府的不信任動議，已獲立法會主席梁君彥批

准在６月１２日的大會上提出。（ｃｗ）（ｚｚ）

