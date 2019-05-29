《經濟通通訊社２９日專訊》立法會否決對行政長官林鄭月娥的不信任動議，政務司司長張
建宗在會後表示，香港法院獨立審判受基本法第８５條保障，對法院有信心；他又以勇悍形容香
港司法。
張建宗又指，過去２２年，香港法院亦有不少引渡個案，其中一些個案，亦因證據不足而釋
放疑犯，可見法院的確可獨立運作。（ｙｎ）（ｚｚ）
29/05/2019 19:29
【移交逃犯】張建宗形容香港司法勇悍，法院獨立審判受基本法保障
《經濟通通訊社２９日專訊》立法會否決對行政長官林鄭月娥的不信任動議，政務司司長張
建宗在會後表示，香港法院獨立審判受基本法第８５條保障，對法院有信心；他又以勇悍形容香
港司法。
張建宗又指，過去２２年，香港法院亦有不少引渡個案，其中一些個案，亦因證據不足而釋
放疑犯，可見法院的確可獨立運作。（ｙｎ）（ｚｚ）
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