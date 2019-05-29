【香港政情】邵家臻因入獄未能出席會議，其質詢需由張超雄代問

《經濟通通訊社２９日專訊》立法會今日開會，第一條口頭質詢本由社福界立法會議員邵家

臻提出，惟邵因佔中案而被判監８個月，現正於赤柱監獄服刑，他授權其質詢由工黨立法會議員

張超雄代問。

該項質詢涉及保障工時長或工作壓力大的僱員的勞工權益，包括會否研究訂立「過勞死」的

法律定義及僱主的相關補償責任、會否展開設立法定標準工時制度的籌備工作等。（ｃｗ）

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