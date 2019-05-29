  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/05/2019 11:32

【香港政情】邵家臻因入獄未能出席會議，其質詢需由張超雄代問

　　《經濟通通訊社２９日專訊》立法會今日開會，第一條口頭質詢本由社福界立法會議員邵家
臻提出，惟邵因佔中案而被判監８個月，現正於赤柱監獄服刑，他授權其質詢由工黨立法會議員
張超雄代問。
　　該項質詢涉及保障工時長或工作壓力大的僱員的勞工權益，包括會否研究訂立「過勞死」的
法律定義及僱主的相關補償責任、會否展開設立法定標準工時制度的籌備工作等。（ｃｗ）
（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態29/05/2019
日川崎5旬漢隨機殺人 2死17傷
生財有道28/05/2019
【四叔退休—圖輯】「亞洲股神」的發達軌跡
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李家誠：父親退休後將享家庭樂 兩兄弟分工沒新部署
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李兆基：有重要決策仍參與 形容兩兒子已做到一百分
生財有道28/05/2019
【教育股浪潮】內地大學教育發展具潛力 在線教育成效存疑
生財有道28/05/2019
【大摩發功】大摩再降恒指明年中目標至28000點　籲減持中港股票
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金