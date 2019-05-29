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29/05/2019 14:15

【移交逃犯】立會辯論對特首不信任動議，張建宗：修例非政治任務

　　《經濟通通訊社２９日專訊》立法會今日開會，至下午１時２０分開始辯論由民主黨立法會
議員尹兆堅提出的、對行政長官林鄭月娥的不信任動議。而議會陣線立法會議員毛孟靜則提出了
一項修正案，指林鄭月娥因在修訂《逃犯條例》一事上不接納民意要求堅持修例，而修例通過後
會侵蝕香港的高度自治及自由，以及為大陸打開打壓異己的方便之門，因此不信任林鄭月娥。
　　尹兆堅表示，前特首董建華、梁振英都曾被批是聽命於中央，而林鄭月娥比他們更甚，認為
今次的修例是可以連２３條都不用立，就直接破壞「一國兩制」。他斥林鄭月娥「陰毒」、顛倒
黑白、笑裡藏刀，又當不同人的意見都是廢話。

＊尹兆堅批林鄭「講大話」＊

　　尹兆堅引述，林鄭月娥在參選時的政綱中說會與香港人「同行」；又曾承諾在主流民意下令
她無辦法再擔任行政長官，她會辭職。尹兆堅批評林鄭月娥在前者「已走數」，在其上任以來已
做了不少事是與市民反其道而行；而後者則可參考港大民研的最新民調，現時已六成人反對她出
任特首，質疑她要去到多高的反對率才肯「找數」。他又批評林鄭月娥一直在「講大話」，不承
認破壞中港的防火牆、台方講了幾次不用修例後去做引渡、又沒有反駁有關任何人作出威脅中國
的行為，都有機會被引渡的說法。他亦指責建制派湧出來說一些「八國聯軍」的言論，只是「說
一些牽動民族情緒的說話就當自己講了道理」。他總結，希望政府和建制派要憑良心，若做不到
就不要做。

＊張建宗：修例無政治目的，非政治任務＊

　　政務司司長張建宗回應指，政府嚴正反對有關動議，亦嚴正反對議員指特首「講大話」，認
為這是侮辱性言語。他指，尹兆堅是基於對個別政策的意見，甚至是誤解而提出該動議，既不合
理，亦不公允。他強調修例完全無政治目的，更不是政治任務，「絕非為某一司法地區度身訂造
」，望議員理性討論而不是逃避修訂。他總結指，對基於事實的建議，政府會虛心聆聽，但對失
實、不公指控、故意中傷、人身攻擊就要澄清，而對一些政治表態深表遺憾。（ｃｗ）（ｚｚ）

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