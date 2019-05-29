《經濟通通訊社２９日專訊》路透社引述指多名香港法官對港府修訂《逃犯條例》深感不安
。律政司長鄭若驊回應指，雖然法庭審理移交逃犯請求時會檢視表面證據，但表面證據並非如一
般人想像般隨意。她強調，要裁定表面證據成立，背後有既有的法律原則，亦有案例依循，法庭
過去曾裁定逃犯有需要移交，亦有試過裁定不需移交。
鄭若驊又指，即使法庭認為逃犯有需要移交，特首在最終決定是否頒下移交令時，仍可考慮
人道原則或特殊情況；這些都已在現行法例中列明﹐當事人亦有權在過程中申請司法覆核。
（ｙｎ）（ｚｚ）
29/05/2019 15:09
【移交逃犯】鄭若驊：法庭有法律原則和案例審理移交逃犯請求
《經濟通通訊社２９日專訊》路透社引述指多名香港法官對港府修訂《逃犯條例》深感不安
。律政司長鄭若驊回應指，雖然法庭審理移交逃犯請求時會檢視表面證據，但表面證據並非如一
般人想像般隨意。她強調，要裁定表面證據成立，背後有既有的法律原則，亦有案例依循，法庭
過去曾裁定逃犯有需要移交，亦有試過裁定不需移交。
鄭若驊又指，即使法庭認為逃犯有需要移交，特首在最終決定是否頒下移交令時，仍可考慮
人道原則或特殊情況；這些都已在現行法例中列明﹐當事人亦有權在過程中申請司法覆核。
（ｙｎ）（ｚｚ）
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