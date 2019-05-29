【移交逃犯】尹兆堅指法官指對修例不安，證明情況十分嚴峻

《經濟通通訊社２９日專訊》路透社引述指多名香港法官對港府修訂《逃犯條例》深感不安

。民主黨立法會議員尹兆堅表示，以往法官不會公開評論政治情況，以保持中立的形象，但今次

都挺身而出，反映今次情況已去到十分嚴峻的地步。

尹兆堅認為，今次法官出來說明，是很有權威的，說法亦反映法官認同中央法治不彰，亦都

揭破到港府早前指法庭可把關的謊言，因香港法庭只能基於表面證供審視，難以反駁案情。他又

憂慮今次報道一出，法律界或有受到更大壓力而被噤聲。（ｃｗ）（ｚｚ）

