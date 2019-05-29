《經濟通通訊社２９日專訊》路透社引述指多名香港法官對港府修訂《逃犯條例》深感不安
。經民聯立法會議員梁美芬指，香港的司法制度中，法官都是終身制，不受到任何政治壓力的影
響。
她呼籲社會要相信香港的司法獨立，又指不少國家的法官在裁決時，也會與當地的領導人有
不同意見，這是很多普通法的國家都有的情況。她又指，移交逃犯第一步是政府決定，再交到法
院審理，到那時就已不是政府和政治層面可以阻撓，籲大家相信法官有能力和專業，根據司法原
則去作出獨立的決定。（ｃｗ）（ｚｚ）
29/05/2019 15:56
【移交逃犯】梁美芬指港法官是終身制，不會受任何政治壓力影響
《經濟通通訊社２９日專訊》路透社引述指多名香港法官對港府修訂《逃犯條例》深感不安
。經民聯立法會議員梁美芬指，香港的司法制度中，法官都是終身制，不受到任何政治壓力的影
響。
她呼籲社會要相信香港的司法獨立，又指不少國家的法官在裁決時，也會與當地的領導人有
不同意見，這是很多普通法的國家都有的情況。她又指，移交逃犯第一步是政府決定，再交到法
院審理，到那時就已不是政府和政治層面可以阻撓，籲大家相信法官有能力和專業，根據司法原
則去作出獨立的決定。（ｃｗ）（ｚｚ）
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