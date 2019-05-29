【香港政情】泛民批林鄭失職塞責，建制斥不信任動議只是政治姿態

《經濟通通訊社２９日專訊》立法會正辯論對行政長官林鄭月娥的不信任動議，不少建制派

和民主派分別就動議發言。

民建聯主席李慧琼批評，民主派提出不信任動議只會帶來破壞和衝突，質疑只是為打擊政府

管治威信，又指是浪費時間，因立法會並不會通過。她說，國家將主權放在首位，不容許外國干

預，因此民主派尋求外國關注修訂《逃犯條例》才是破壞「一國兩制」。

經民聯副主席林健鋒指動議是無稽之談、荒謬，批評民主派到世界各地「唱衰」一國兩制和

祖國，形容林鄭月娥以個人名義向民主派捐款，卻換來辱罵是「芳心錯付」。他又指，民主派指

做生意的人在修例後會很危險說法是嘩眾取寵，指政府是有人權和程序保障。

就修訂《逃犯條例》多次提出意見的實政圓桌田北辰就指，自己對修例提出不少意見，亦不

同意政府的做法，但又未去到要不信任特首。他認同今次修例造成極大爭議，政府要負上很大責

任，但即使自己對政府的手法不滿，也不會支持今次的不信任動議。

熱血公民鄭松泰就說，林鄭月娥在上任短短一年多裡，已「自證其罪、自曝其短、自揭其醜

」。他指出，林鄭月娥曾說自己不會要中聯辦拉票，在這兩個月卻要中聯辦出手推修例；競選時

的「三座大山」和防止賄賂條例加入規管行政長官的承諾全數不見，反映她一直以來只是做形象

工程，實際上是以長官意志辦事。

公民黨黨魁楊岳橋發言支持不信任動議，斥林鄭月娥曾開出多張空頭支票均無兌現，並批評

政府根本沒有思考為何社會對他們如此不滿。他亦指，歷來４任特首都曾經面對過不信任動議，

特首卻不會自我反省在管治上出了甚麼問題。（ｃｗ）（ｚｚ）

