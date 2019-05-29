《樓市點評－汪敦敬》她呼出了人生最後一口氣，撒手塵寰！

《樓市點評》結束了人生！完成了責任！放下了煩惱和痛苦！但精神和意義卻可長存，這就

是生命了！



家姊汪鳳儀去世，她是我做地產代理的師傅！更是貢獻家庭的偉大支柱！在此向她致敬。



自小家貧，是米缸未必有米的那種貧窮，家父多病，家姊未完成小學已經輟學跟隨媽媽當菜

販，成為了家庭的支柱，當時的場面就好像馮寶寶做苦情片的劇情一樣！



在一生路途上，年長一代留下了甚麼給我們？其實很多，年輕人往往埋怨上一代，因為他們

根本不知道前人付出了多少！可能這不是年輕人的問題，我們這一輩其實都沒有人去告訴他們！

我們一直也以為每代的時勢不同！想讓年輕人自己發展，但是原來不知道社會歷史的人也不知道

自己的根本價值，香港人與其說自己沒有根，不如說不知道自己的根在哪裏！？「射鵰英雄傳」

的完顏康，根本就是楊家將後人，楊康的悲劇是因為他思想上無法投入自己的應有角色！



很多人喜歡撰文踐踏中國人貪婪自私，魯迅的名著「魯迅說醜陋的中國人」，魯迅在大時代

中面對當時民國初期社會的不公平，由封建進入了所謂的民主制度下，知識分子和軍閥仍然是虛

偽地剝削著人們，我很喜歡魯迅「自嘲」這一篇詩：



運交華蓋欲何求？

未敢翻身已碰頭。

破帽遮顏過鬧市，

漏船載酒泛中流。

橫眉冷對千夫指，

俯首甘為孺子牛。

躲進小樓成一統，

管他冬夏與春秋。



寫出了人生的無奈，魯迅反映了在俗世中如何被虛偽的人主導！



不過不少人曲解了他的著作意思認為「中國人的本質是醜陋的！」



原來人性醜惡是民族性的！？



難怪有人相信白人是偉大的！



仍有人覺得白人比中國人民主及公道！



如果因為對方是白人所以覺得份外神聖，那麼向白人政客朝聖的他們是否也流著奴隸的血！

？



的確很「楊康」！



＊犧牲精神是否已失去？＊



但是中國文化偏偏數千年來都屹立不倒，原因是甚麼？雖然我欣賞魯迅先生的著作，但是有

些事情是無論魯迅有多偉大也無法作出評論的，就是魯迅死後的時代變化，１９３６年魯迅去世

！第二次世界大戰中國死了約１８００萬人！韓戰中國死了約１８萬人！越戰中國也付出不少！

有人認為軍閥操控著這些去送死的人！他們有多人是被人洗腦的！但是這只不過是一個無知的看

法，因為其中包括了很多知識分子及學生，而他們的家庭都是知識分子的，為何這麼大量的人去

犧牲？這個就是昏睡百年的中國的另一個掙扎的時代，我認為犧牲精神在魯迅死後是大放異彩！

而這些犧牲精神即使在現代的今天並不是遙遠的，甚至在我們身邊仍存在，只是我們忽略了及沒

有正確去欣賞的！



因為近代是由中國共產黨主導中國，所以歷史的解釋都是由政府去做，令到一些恐懼或者不

喜歡中國政府的人往往都會抗拒有關的解讀，但是有關的解讀的部分是不容置疑的事實來的，如

果覺得全部是錯的，那正正是另一種醜陋！人在偏見下顯得愚蠢，最愚蠢就是冷酷無情和不懂感

恩，不懂感恩的結果是不懂珍惜，最後自然失去！遠的不說，陳腔濫調的不說，其實我們說周圍

都可以找到犧牲精神，而犧牲精神在香港是可以有跡可尋的，包括「母幹一族」！



「母幹一族」是甚麼？７０、８０年代的年輕人出來工作往往要給父母家用，男的通常會給

３至５成，女的是５至７成，家用都會到媽媽處，媽媽就是財政大臣，當時大多數家庭是母親最

有錢的，雖然留學費用高昂，但是很多時都會讓排最大或者第二的孩子去讀書，而其他的兄弟姊

妹的家用就成為了家庭?貧的支柱了，當時樓市的最重要的結構是「家庭購買力」，置業往往是

母親將積蓄多年的家用做首期買樓，那個年代很多家庭總有一個留學生或者有人買樓，除了可以

看到家庭購買力的凝聚在一起之外，我們亦看到家庭成員互相犧牲及貢獻的精神！



所以以前根本沒有人去談論年輕人買不買到樓這個問題！因為當時沒有人會質疑自己做不到

，不是因為有錢，而是「唔挨點得世間財」，本來就是金科玉律！



到了今天，年輕人不願去挨！亦不願互相貢獻！當然也沒有人願意犧牲！但無論道德上怎看

也好，以上的軟實力香港已大不如前，人亦愈來愈不珍惜了。



看「送中條例」，香港人仍然繼續被傳媒帶領走入情緒化和過分恐慌，看華為事件！在沒有

證據之下，美國咄咄逼人！列強圍攻！香港卻有不少人幸災樂禍！又是另一世代的醜陋！



我們仍然活在徹頭徹尾的虛假世道中！



昨夜，我終於夢見家姊了！夢見在燈光通明的戲院中，姊姊一個人行入來，我立刻拖著她的

手叫她，她欲言又止，但最後選擇了笑！很開心地笑！笑聲並不大，卻是她的招牌笑聲！



多謝，多謝前人、長輩、我的父母和剛去世的姊姊，他們的確為其他人包括本人作出犧牲！

新一代又如何？懂不懂感恩？知否自己身處何方？如果不知道，他們又憑甚麼底氣在人生路途上

行下去呢？



香港鄰近城市的ＧＤＰ（國內生產總值）日趨超越香港，當龜兔賽跑的兔子不知道即將落敗

的時候，怎會令人不擔心呢？ 《祥益地產總裁 汪敦敬》

