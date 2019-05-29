【聚焦人幣】人幣中間價貶１５點，美財政部敦促中國避免匯率疲弱

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９８８，

較上個交易日貶１５點子，連貶２日，上個交易日報６﹒８９７３。

美國財政部發布半年度匯率政策報告指，美國主要貿易夥伴未有操縱貨幣匯率，但密切關注

包括中國在內的９個國家，並敦促中國採取必要措施，以避免匯率持續疲弱。

美國財政部指，過去一年中國央行對外匯的直接干預有限，但認為中國需要積極應對扭曲市

場的力量，另外，改善經濟基本面將支持人民幣轉強，並有助減少中國對美國的貿易順差。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．８９８８ ＋ １５．００

１歐元╱人民幣 ７．７１４６ － ４３．００

１００日圓╱人民幣 ６．３２０１ ＋ ２４６．００

１港元╱人民幣 ０．８７８９ ＋ １．２０

１英鎊╱人民幣 ８．７４８２ ＋ ３６．００

１澳元╱人民幣 ４．７８３９ ＋ １１２．００

１紐元╱人民幣 ４．５２１８ ＋ ７５．００

１新加坡╱人民幣 ５．００９８ － ４９．００

１瑞郎╱人民幣 ６．８６２３ － ６８．００

１加元╱人民幣 ５．１２２４ － ９６．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０６０ － ９．１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．３６０４ ＋ ２８２．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１２９１ ＋ ３７２．００

１人民幣╱韓元 １７２．０１００ ＋ ２８．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｃａ）

