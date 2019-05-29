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即市新聞

29/05/2019 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價貶１５點，美財政部敦促中國避免匯率疲弱

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９８８，
較上個交易日貶１５點子，連貶２日，上個交易日報６﹒８９７３。
　　美國財政部發布半年度匯率政策報告指，美國主要貿易夥伴未有操縱貨幣匯率，但密切關注
包括中國在內的９個國家，並敦促中國採取必要措施，以避免匯率持續疲弱。
　　美國財政部指，過去一年中國央行對外匯的直接干預有限，但認為中國需要積極應對扭曲市
場的力量，另外，改善經濟基本面將支持人民幣轉強，並有助減少中國對美國的貿易順差。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．８９８８　　　　＋　　１５．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．７１４６　　　　－　　４３．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．３２０１　　　　＋　２４６．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８７８９　　　　＋　　　１．２０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．７４８２　　　　＋　　３６．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．７８３９　　　　＋　１１２．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．５２１８　　　　＋　　７５．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　５．００９８　　　　－　　４９．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．８６２３　　　　－　　６８．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．１２２４　　　　－　　９６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０６０　　　　－　　　９．１０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．３６０４　　　　＋　２８２．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１２９１　　　　＋　３７２．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７２．０１００　　　　＋　　２８．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　　
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｃａ）

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