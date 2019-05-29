《鍾之日記》稀土王牌或出，魚缸觀望浮沉

《鍾之日記》５月２９日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美貿戰繼續影響市場，美國全面封殺華為，華為最新還擊是已針對美國政府舉措向法庭提

出簡易判決動議，請求法庭宣布美國２０１９年國防授權法案（ＮＤＡＡ）違憲，華為首席法務

官宋柳平稱，該法案違反了正當程序，是「用立法代替審判」的暴政。

美國財政部發布半年度匯率政策報告指，美國主要貿易夥伴未有操縱貨幣匯率，但密切關注

包括中國在內的９個國家，並敦促中國採取必要措施，以避免匯率持續疲弱。

美國十年期國債孳息率下行，並連失多個關口至２﹒２６６％水平，創下自２０１７年１０

月以來最低位，引發市場避險情緒加劇，隔晚（２８日）美股下跌。港股今早低開１６３點，午

後內險股發力向上，港股跌幅收窄，更一度由跌轉升最多３９點報２７４２９，可惜尾段重磅股

繼續領跌，港股再次走低，最終收跌１５５點或０﹒５７％，報２７２３５點。成交８３２﹒９

７億元



＊Ａ場四連升，外資再流走＊



滬綜指連升４個交易日收市，滬指早盤表現牛皮，財政部上午發布保險企業手續費及佣金支

出稅前扣除新政，保險業獲發減稅紅包，刺激一眾保險股午後大升，拉動滬綜指倒升，全日揚０

﹒１６％，報２９１４﹒７點。

人行今日淨投放２５００億元（人民幣．下同），創今年１月以來的最大單日淨投放，惟兩

市全日成交４４６０億元（人民幣．下同），按日減少１０﹒７％，昨日外資中止流出Ａ股，今

日故態復萌，通過陸股通從Ａ股流出３２﹒５１億元。



＊官媒暗示中國或用稀土反制，中國稀土早段曾漲四成＊



中美貿易談判破裂後，美國精準打擊多家戰略華企，終引發中方反擊。中國愈發偏向考慮限

制稀土出口到美國，多家官媒集體發文放話，稀土戰或一觸即發。

國家發改委負責人接受央視新聞的訪問時表示，中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，如

果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，中國人民都會不高興。

《新華社》、《人民日報》以及《環球時報》均有發表評論文章，警告美方不要低估中方維護自

身發展權益的能力，暗示中國或以稀土還擊。

中金發報告指，中國擁有從稀土礦產品－分離產品－稀土永磁的完整產業鏈，截至２０１６

年稀土永磁的全球份額已經達到８２％。而稀土價格具備上漲潛力，在限制緬甸礦產品進口，及

對美稀土礦產品加徵２５％關稅等政策影響下，稀土供需將進一步改善，對價格形成利好。如果

中國繼續限制稀土礦產品的進口，則意味著海外礦產品難以轉化為有效的冶煉分離產品用於下游

需求領域。

稀土反制王牌或出，個別稀土概念股走高。其中，中國稀土（００７６９）早段最多曾直線

抽升超過４０％，收市仍飆２３﹒５％。但其他稀土股升幅則遠不及中國稀土，大治有色

（００６６１）收漲３﹒９％，星宇控股（０２３４６）漲３﹒３％，洛陽鉬業（０３９９３）

僅微揚０﹒４％。而金川國際（０２３６２）更挫４﹒５％。



＊險企收減稅紅包＊



中國財政部公告，大幅提高保險企業所得稅稅前扣除比例，從原來財險１５％、壽險１０％

調整為統一的１８％，並允許超過１８％的部分結轉以後年度扣除（即可遞延）。

保險業要求「提高保險企業所得稅稅前扣除比例」的呼聲已久，此次新政落地，有險企財務

人士分析指，將大幅降低保險企業的稅收成本，預計將使整個保險行業增加稅後利潤數百億元。

群益證券以２０１８年財務數據為基礎測算，財稅利好政策料增厚上市險企淨利一至四成，

當國壽料增厚當年利潤４３％，最受惠。

內險Ａ股令滬綜指翻紅，內險Ｈ股亦大升，財險（０２３２８）升５％，新華保險

（０１３３６）揚３﹒９％，太保（０２６０１）升３﹒２％，太平（００９６６）升

２﹒２％，國壽（０２６２８）升０﹒６％，平保（０２３１８）升０﹒５％。



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