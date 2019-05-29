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29/05/2019 09:17

【科創板】北京證監局已受理科創板輔導備案申請４８家

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京證監局局長賈文勤２８日在「全面深
化北京民營和小微企業金融服務推進會」上表示，截至２０１９年４月底，北京證監局已受理科
創板輔導備案申請４８家，已驗收２９家，其中２２家已向上交所申報並獲受理，居全國首位。
　　另外，截至２０１９年４月底，已受理各板塊輔導備案申請１７４家，其中民營企業１４２
家，佔比達到８２％，其中７９家已向中證監會或交易所提交申報材料。
　　賈文勤表示，北京證監局鼓勵符合條件的民企借助資本市場直接融資，優化資產負債結構。
２０１８年，轄區各類民營企業借助資本市場直接融資１０２４億元（人民幣．下同）；
２０１９年１月至４月，直接融資５３８億元，好於上年同期。
　　具體來說，上市公司方面，２０１８年至２０１９年４月，轄區４８家民營上市公司直接融
資３９５億元。三板掛牌公司方面，２０１８年至２０１９年４月，轄區２１３家民營掛牌公司
定向發行融資９０億元。公司債方面，２０１８年至２０１９年４月，轄區３７家非上市民營企
業發行公司債４５８億元。資產支持證券（ＡＢＳ）方面，２０１８年至２０１９年４月，轄區
２２家民營企業發行ＡＢＳ融資６１９億元。

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