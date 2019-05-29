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29/05/2019 08:55

【貿易開戰】發改委：用中國出口稀土製產品反壓中國，人民不高興

　　《經濟通通訊社２９日專訊》央視新聞日前就稀土發展專訪國家發改委的有關負責人。被問
到稀土會否成為中國對美反制的籌碼時，該負責人稱，中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，
正所謂合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家。如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反
用於遏制打壓中國的發展，中國人民都會不高興。
　　此外，《環球時報》總編輯胡錫進在社交媒體貼文稱，中國正認真考慮限制向美國出口稀土
。《環球時報》社評說，如果美國不斷加碼對中國的打壓，中國拿起稀土這個武器應該是遲早的
事。（ａｃ）

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