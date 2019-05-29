【貿易開戰】新華社：利用中國稀土製造產品遏制中國發展是妄想

《經濟通通訊社２９日專訊》《新華社》發表評論文章，作為世界最大的稀土材料供應國，

中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業發展，警告妄想利用中國稀土製造產品遏制

中國發展。

文章斥責，美國一些政客竭力打壓中國高科技企業，意圖遏制中國發展。就算這些政客可以

對中美兩國產業鏈高度融合、互補性極強的現實視而不見，但無法改變經濟全球化下各國產業鏈

深度交融的事實。強調中國未來的發展，絕不是任何艱難險阻可以阻擋。合則兩利、鬥則俱傷，

貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打，必要時不得不打。（ａｃ）

