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即市新聞

29/05/2019 09:26

【華為風波】調查：華為首季市佔率排名第二，但未來增長或受限

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國市場調研公司Ｇａｒｔｎｅｒ發布最新數據，２０１９年
第１季，全球智慧型手機銷售量較去年同期下滑２﹒７％，至３﹒７３億支；銷售量前５名廠商
，依序為三星、華為、蘋果、中國的ＯＰＰＯ和Ｖｉｖｏ
　　Ｇａｒｔｎｅｒ資料顯示，華為第１季手機銷售量達５８４３萬支，較去年同期成長４４﹒
５％，市佔率也從２０１８年首季的１０﹒５％，攀升至１５﹒７％；相較之下，三星和蘋果，
無論銷量或市佔率，皆呈現負成長。
　　值得注意的是，該季華為售出５８４０萬部智能手機，各地區均有增長，在其兩大市場：歐
洲和大中華區的表現尤佳，其智能手機在這兩市場的銷售分別成長６９％和３３％。華為在大中
華區智能手機市場佔有率為２９﹒５％。
　　美國早前宣布禁止華為購買美國產品，華為仍然穩守住全球第二大智能手機廠商排名，並繼
續縮小與韓國三星電子之間的差距，不過Ｇａｒｔｎｅｒ資深研究主管Ａｎｓｈｕｌ　Ｇｕｐｔ
ａ稱，若華為智慧手機未來無法使用谷歌應用應用軟體和服務，將會打亂國際業務，這部分幾乎
佔其全球手機業務一半，特別是這會讓買家感到憂慮，進而限制華為近期成長。
　　而美國對華為採取的行動也可能嚇跑買家。每月平均吸引１４００萬瀏覽訪客的產品比較網
站ＰｒｉｃｅＳｐｙ上周稱，線上購物者對華為手機的瀏覽點擊正在下降。（ｃａ）

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