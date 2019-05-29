【華為風波】ＳＤ存儲卡協會：恢復華為成員資格

《經濟通通訊社２９日專訊》美國「華為禁令」再有新進展，據《澎湃》引述ＳＤ存儲卡標

準「ＳＤ協會」（ＳＤＡ）官網顯示，該協會的成員名單中重新出現「華為公司」的名字。這也

意味著ＳＤ協會恢復了華為的成員資格。華為方面暫時未對恢復成員名單做出評論。

ＳＤ協會日前將華為的名字從協會成員名單中刪除。在給媒體的回復信中，該協會證實自己

「正在遵守美國商務部的命令」。（ｃａ）

