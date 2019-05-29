【貿易開戰】聯想否認對外稱「撤出中國」，強調不背「漢奸的鍋」

《經濟通通訊社２９日專訊》聯想集團（００９９２）昨日（２８日）在其官方微信公眾號

刊發題為《「聯想撤出中國」謠言誕生始末》的文章，否認集團首席財務官（ＣＦＯ）黃偉明接

受美媒採訪時說過「聯想撤出中國」。文章批評國內一些人嗅到流量味道斷章取義，強調「漢奸

的鍋，聯想不背」。

事關聯想集團發布最新財報後，黃偉明曾於美國ＣＮＢＣ電視網接受一次採訪，被問及集團

如何應對中美貿易戰導致的加徵關稅。黃偉明當時的回覆為，聯想已經做好充分準備，認為完全

有能力將部分生產能力從中國等受影響國家轉移到其他不受關稅影響的國家，繼續生產。聯想於

澄清文章強調，轉移部分產能不等於將生產線╱產能撤出中國，是ＣＮＢＣ想多了。

文章解釋稱，把生產能力在全球工廠做調配，讓產品不受零部件價格波動和各地區關稅影響

，是幾乎每個大型生產製造型企業的日常運營工作，聯想１１個自有工廠中，有三個位於海外，

分布在印度、墨西哥和巴西。自有工廠中９０％產品都是中國生產，轉移部分產能通俗地說就是

讓墨西哥員工加加班而已。

聯想表示，ＣＮＢＣ犯了理解性錯誤，但國內卻有一群人嗅到了流量的味道，開始無序狂歡

和天，一個漢奸形象迅速建立。文章以「漢奸的鍋，不背！」作為結尾。（ｗｌ）

