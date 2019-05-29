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即市新聞

29/05/2019 11:16

《股林淘金－林家亨》藥策消息已反映，中生石藥吼低吸

　　《股林淘金》中國生物製藥（０１１７７）研發、生產和銷售醫藥全產業鏈，包括多種生物
藥、化學藥及中藥現代化製劑。今年首季遠勝預期，收入增長３３﹒４％至６２﹒０８億元，純
利上升２２﹒４％至９﹒７６億元，受惠抗腫瘤原創新藥安羅替尼上市後銷售大幅上升，以及各
類型藥物均有穩定增長。
　
　　中國生物製藥銷售的產品種類，收入主要來自肝病用藥、心腦血管用藥和抗腫瘤用藥。新推
出的抗腫瘤藥帶動收入顯著增長，貢獻收入佔比亦大幅提升。心腦血管用藥市場需求大，收入錄
得平穩上升，但肝病用藥未來受制帶量採購的政策，收入同比有所放緩。
　
　　石藥集團（０１０９３）從事生產及銷售製藥產品。今年首季收入同比上升２５﹒６％人民
幣５４﹒９３億元，純利人民幣９﹒５２億元，同比增加２８﹒８％。期內主要產品的銷售維持
強勁的增長，當中創新藥產品「恩必普」及抗腫瘤產品組合的同比增長分別為３２﹒１％及
２０８﹒０％。
　
　　石業首季的成藥業務表現理想，收入達到人民幣４２﹒４５億元，同比增３３﹒７％，為集
團主要收入來源。抗生素銷售收入同比增加８﹒１％為人民幣３﹒４７億元，需求平穩向上，但
維生素Ｃ業務為了搶佔更多市場分額，降價令收入下降４﹒５％至５﹒２４億元。
　
＊國策激勵企業研發＊
　
　　去年推出４＋７國家帶量採購政策，３１個試點通用名藥品有２５個集中採購擬中選，中選
價平均降幅達５２％，最高降幅達到９６％。消息令一眾藥股受壓，但長遠對整個行業有利，激
勵企業加大創新藥的研發力度來獲得較高的利潤，不再單一依靠銷售仿製藥，薄利多銷的商業模
式。
　
　　各家企業積極提高研發開支，中石藥提升開支近７７﹒３％至４﹒６１億元，佔收入比率僅
３﹒２％。中生首季研發開支升４１﹒４％約人民幣８﹒６４億元，佔收入約１３﹒９％。中生
在研產品中腫瘤佔比分別５２％，腫瘤藥為研發重點。未來五年每年會有１０到１５個新產品上
市。中生製藥和石藥目前預測市盈率分別為２８倍和１８﹒７倍，未來估值仍有上升空間，投資
者可待６月份市況回穩時逐步分階段吸納，作中長線投資。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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