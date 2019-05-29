《經濟通通訊社２９日專訊》市場消息指，人行今日將進行２７００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作操作。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放２５００億元，創今年１月１７日以
來逾４個月的最大單日淨投放。（ａｃ）
29/05/2019 09:28
【人行放水】消息稱人行做２７００億逆回購，淨投放創逾４個月高
《經濟通通訊社２９日專訊》市場消息指，人行今日將進行２７００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作操作。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放２５００億元，創今年１月１７日以
來逾４個月的最大單日淨投放。（ａｃ）
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