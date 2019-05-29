【人行放水】消息稱人行做２７００億逆回購，淨投放創逾４個月高

《經濟通通訊社２９日專訊》市場消息指，人行今日將進行２７００億元（人民幣．下同）

７天期逆回購操作操作。

公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放２５００億元，創今年１月１７日以

來逾４個月的最大單日淨投放。（ａｃ）

