【人行放水】人行２７００億逆回購利率持平，三日共淨投放４千億

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的２７００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放２５００億元，創今年１月１７日以

來逾４個月的最大單日淨投放。

人行已連續第三個交易日開展逆回購，累計向市場淨投放４０００億元。（ａｃ）

