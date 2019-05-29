《經濟通通訊社２９日專訊》財政部網站今日刊登新聞稿稱，國務院關稅稅則委員會辦公室
在５月２４日（上周五）上午開會部署對美加徵關稅商品排除工作，財政部副部長、稅委會委員
鄒加怡出席會議，並做了工作部署。新聞稿並未透露更多詳情。（ｗｌ）
29/05/2019 11:08
【貿易開戰】國務院關稅稅則委員會部署對美加徵關稅商品排除工作
《經濟通通訊社２９日專訊》財政部網站今日刊登新聞稿稱，國務院關稅稅則委員會辦公室
在５月２４日（上周五）上午開會部署對美加徵關稅商品排除工作，財政部副部長、稅委會委員
鄒加怡出席會議，並做了工作部署。新聞稿並未透露更多詳情。（ｗｌ）
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