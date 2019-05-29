  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/05/2019 11:38

【聚焦人幣】余永定：當前需匯率有較大彈性，破７不會有大問題

　　《經濟通通訊社２９日專訊》社科院學部委員余永定今日表示，當前維持匯率穩定的潛台詞
是人民幣兌美元匯率不破７，７是一個重要的心理關口，但目前宏觀經濟形勢需要匯率要有比較
大的彈性。
　　他認為，現在完全是自己嚇自己，人民幣匯率如果由７變為７﹒１，中國並不會出現大問題
。如果現在讓匯率在７附近晃動，大家適應了就不會有大問題，我們應該用比較自然、放鬆的心
理看待匯率的變動。７、７﹒１、７﹒２與６﹒９和６﹒９５沒有太大區別，我們對中國的經濟
發展應該有信心。（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道29/05/2019
《開市Good Morning》林家亨：期結後恆指難守兩萬七
FOCUS29/05/2019
【FOCUS】中美利率表現迥異 誰家泡沫先破或快揭盅
國際動態29/05/2019
日川崎5旬漢隨機殺人 2死17傷
生財有道28/05/2019
【四叔退休—圖輯】「亞洲股神」的發達軌跡
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李家誠：父親退休後將享家庭樂 兩兄弟分工沒新部署
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李兆基：有重要決策仍參與 形容兩兒子已做到一百分
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金