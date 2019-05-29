【聚焦人幣】余永定：當前需匯率有較大彈性，破７不會有大問題

《經濟通通訊社２９日專訊》社科院學部委員余永定今日表示，當前維持匯率穩定的潛台詞

是人民幣兌美元匯率不破７，７是一個重要的心理關口，但目前宏觀經濟形勢需要匯率要有比較

大的彈性。

他認為，現在完全是自己嚇自己，人民幣匯率如果由７變為７﹒１，中國並不會出現大問題

。如果現在讓匯率在７附近晃動，大家適應了就不會有大問題，我們應該用比較自然、放鬆的心

理看待匯率的變動。７、７﹒１、７﹒２與６﹒９和６﹒９５沒有太大區別，我們對中國的經濟

發展應該有信心。（ｗｌ）

