《經濟通通訊社２９日專訊》中國金融監管部門正在全力化解包商銀行被接管後可能存在的
不確定風險。據《路透》引述多位消息人士透露，中國多地銀監局發布通知，要求轄內銀行全面
清查與包商銀行的業務，包括直接與間接資產，以摸清風險底數。（ｗｌ）
29/05/2019 13:31
【接管包商】傳多地銀監局要求銀行全面清查與包商銀行業務
《經濟通通訊社２９日專訊》中國金融監管部門正在全力化解包商銀行被接管後可能存在的
不確定風險。據《路透》引述多位消息人士透露，中國多地銀監局發布通知，要求轄內銀行全面
清查與包商銀行的業務，包括直接與間接資產，以摸清風險底數。（ｗｌ）
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