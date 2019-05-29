【接管包商】傳多地銀監局要求銀行全面清查與包商銀行業務

《經濟通通訊社２９日專訊》中國金融監管部門正在全力化解包商銀行被接管後可能存在的

不確定風險。據《路透》引述多位消息人士透露，中國多地銀監局發布通知，要求轄內銀行全面

清查與包商銀行的業務，包括直接與間接資產，以摸清風險底數。（ｗｌ）

